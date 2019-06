Salários de servidores na mira; briga entre EUA e Irã e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias para começar esta sexta-feira (21) bem informado:

As quentes do dia

Após chegar aos 100 mil, Ibovespa seguirá avançando?

Analistas afirmam que a aprovação da reforma da Previdência é condição fundamental para índice chegar a 110, 120, 130 mil pontos

De acordo o Valor, Governo planeja reduzir salário inicial de servidor

Segundo apuração do Valor Econômico, há preocupação no governo de tratar o assunto com bastante cuidado

Segundo o Segundo NYT, Trump aprovou ataque ao Irã e cancelou na última horaNYT, Trump aprovou ataque ao Irã e cancelou na última hora

Decisão dividiu assessores do presidente; aviões e navios já estavam posicionados para bombardeios a alvos iranianos

Na Folha: Desviar recurso do BNDES para Previdência desfalcará Tesouro

Para analistas, proposta de relator também prejudica programas de emprego

Segundo O Globo, estados que fizeram ajuste investem quatro vezes mais que governos endividados

Será mais difícil para os entes da federação em grave situação fiscal e excluídos da reforma da Previdência equilibrar as contas

Reforma da Previdência não é minha, é do Brasil, diz Bolsonaro

Insatisfeitos com a falta de envolvimento direto do governo pela aprovação da reforma, parlamentares têm creditado a proposta a uma iniciativa da Câmara

Trump critica BCE por querer cortar juros — mas o Fed pode, claro

Presidente dos EUA costuma pressionar publicamente o banco central americano por cortes de juros, mas não tem a mesma postura quando o assunto são os outros

Política e Mundo

Bolsonaro admite disputar reeleição se reforma política não sair

Mais cedo na quinta-feira (20), presidente disse que “lá na frente, todos votarão nele”, acenando para uma futura tentativa de se eleger novamente

Eleição de Istambul é teste para poderio de Erdogan

Após vitória da oposição, eleições na cidade mais importante da Turquia foram canceladas por acusação de fraude e acontecerão novamente neste domingo

General Heleno compara audiência de Moro no Senado a inquisição

Ministro passou mais de 8 horas respondendo a senadores sobre mensagens que sugerem atuação conjunta com os procuradores da Lava Jato

“Estado é laico, mas ele é cristão”, diz Bolsonaro na Marcha para Jesus

Ao lado de Marco Feliciano de de Bruno Covas, Bolsonaro disse que é “o 1º presidente a cumprir as promessas de campanha”

Irã diz que encontrou em suas águas territoriais restos do drone dos EUA

Segundo o comando central das forças americanas, o drone foi abatido por um míssil terra-ar iraniano no estreito de Ormuz

Enquanto você desligou

Tudo o que você precisa saber sobre hackers e segurança digital

Caso de invasão digital envolvendo Sergio Moro e os procuradores da Lava Jato jogou nova luz sobre um dos aspectos mais importantes do mundo da tecnologia

Paramos de vender celular no Brasil por estratégia, diz Sony

Segundo o presidente da Sony Brasil, a empresa também vai reduzir sua atuação no mercado de celulares a nível global

Walmart pagará US$ 282 mi para acabar com acusação de corrupção

Empresa concordou em pagar mais de US$ 144 mi para fechar o caso com a SEC e aproximadamente US$ 138 mi para encerrar acusações no Departamento de Justiça

Guerra comercial pode ofuscar ganhos a mercados emergentes, diz Fitch

Tony Stringer, diretor-gerente da Fitch, disse que qualquer movimento positivo por conta da guerra travada entre China e EUA deve ter vida curta

Petrobras anuncia início de fase vinculante para venda da Liquigás

Os interessados que forem classificados vão receber uma carta convite, segundo informou a Petrobras nesta quinta-feira 20

Agenda

Nesta sexta-feira (21), como de praxe, no Brasil pós-feriado será publicado o relatório da CFTC de Posições Líquidas de Especuladores, que analisa as posições dos comerciantes “não comerciais” nos mercados futuros dos Estados Unidos. A agenda para o país norte-americano será bem cheia nesta sexta, como foi na semana passada. Além dos relatórios CFTC de Posições Líquidas em ouro, petróleo e S&P, serão publicados os relatórios referentes às vendas de casas usadas. Acontecerá nos EUA os discursos de Brainard, Mester e Mary Daly, do FOMC (o equivalente ao Copom). Os Índice de Gerente de Compra de Serviços (PMI) Industrial, Composto Markit e do Setor de Serviços referentes a junho serão divulgados tanto na Zona do Euro quanto nos Estados Unidos.