Salário desigual reduz PIB e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (08) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Salário mais baixo para as mulheres reduz o crescimento do país. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, entre 2007 e 2014, cada 10% de aumento na diferença salarial reduziu em 1,5% a expansão do PIB.

STF articula solução para o caso Lula. De acordo com o jornal Valor Econômico, a solução passa pela iniciativa de um ministro em apresentar, “em mesa”, um habeas corpus que trate da questão. A ideia é que o tema seja rediscutido a tempo de evitar a prisão de Lula.

Brasil teme que UE também restrinja importação de aço. A decisão do governo Trump, que levou a UE a anunciar que também restringirá suas importações, pode prejudicar o Brasil com a sobretaxa unilateral imposta pelo governo americano.

Governo tem “dívida” de R$ 37 bi com Prefeituras. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a União não quita ‘restos a pagar’ de um ano para outro e cidades paralisam obras.

Doria recua e altera decreto que garante segurança de ex-prefeito. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo mostra que medida foi modificada para que sua validade fique restrita ao próximo prefeito eleito para governar São Paulo.

Operações do Exército no Rio ignoram áreas dominadas por milícias. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, as ações militares miraram apenas regiões controladas por facções criminosas.

Política e mundo

Moro: Por ousadia criminosa, Bendine fica na cadeia da Lava Jato. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir foi condenado a 11 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Tribunal da Lava Jato nega recurso de Lula contra prova da Suíça. Em 1ª instância, Sérgio Moro havia autorizado o espelhamento de material ligado ao Sistema Drousys, da Odebrecht, encaminhado pela autoridade suíça.

Câmara aprova punição maior para estupro coletivo. O projeto integra a pauta da bancada feminina na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

Bolsonaro chega a novo partido e defende privatização com limites. Bolsonaro deixa o PSC e migra para o PSL ao lado de outros deputados, incluindo seus filhos.

Senado aprova acordo de “céus abertos” entre Brasil e EUA. O acordo estabelece que abertura ou fechamento de novas rotas áreas entre Brasil e EUA passarão a ser livres, de acordo com a decisão das empresas.

Mais de 100 republicanos assinam carta contra tarifa de aço. Os legisladores pedem que chefe da Casa Branca reconsidere a barreira alfandegária.

Enquanto você desligou…

Amazon negocia em SP compra direta de fabricantes para revenda. O movimento é mais um passo da gigante norte-americana para expansão das operações de comércio eletrônico no Brasil.

Localiza tem lucro de R$333,8 mi no 4º tri, alta de 27%. A geração de caixa da companhia medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) cresceu 23,2%.

Justiça suspende direitos de acionistas da Oi contrários a plano. Em dezembro, os credores da Oi aprovaram um plano de recuperação que lhes daria uma parcela significativa do patrimônio da empresa.

Lojas Americanas vai integrar logística com B2W. As empresas anunciaram a criação de uma companhia que ficará encarregada pela operação de logística de ambas.

Cemig deve leiloar ativos de fibra óptica, dizem fontes. O leilão dos ativos evitaria uma negociação muito mais difícil para a privatização de uma unidade e representa uma oportunidade rara para as empresas do setor de telecomunicações de expandirem suas redes de fibra.

Ri Happy define faixa indicativa de R$20,30 a R$26,30 para IPO. A empresa e seu acionista controlador, o Carlyle Group, pretendem levantar cerca de 861 milhões de reais com a operação.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, a China divulga sua balança comercial de fevereiro. A Zona do Euro divulga sua decisão sobre a taxa de juros.