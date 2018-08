Saída de CPFL é mantida em 2ª prévia do Ibovespa e Carrefour fica de fora

São Paulo – As ações do Carrefour Brasil ficaram de fora da segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa que vai vigorar de setembro a dezembro, após terem sido incluídas na primeira versão, no início do mês.

A segunda prévia, no entanto, manteve a saída das ações da CPFL Energia e não trouxe outras alterações, de acordo com dados da B3. Se confirmadas as alterações, o Ibovespa passará a ter 66 ações em sua composição, uma a menos do que na carteira atual.

Na primeira versão, os papéis do Carrefour Brasil haviam sido incluídos com participação de 0,39 por cento no índice.

As ações que apresentam o maior peso na segunda prévia da carteira continuam sendo Vale ON, com 12,038 por cento, seguidas por Itaú Unibanco PN e Bradesco PN, com 10,454 e 7,422 por cento, respectivamente.

Ambev ON e Petrobras PN vêm na sequência, com participações de 6,573 e 6,334 por cento, respectivamente.

Ainda será divulgada uma terceira versão para a composição do índice, no último pregão de vigência da carteira atual.