S&P afirma nota BB da Suzano Papel e Celulose

São Paulo – A agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) afirmou nesta segunda-feira o rating BB da Suzano Papel e Celulose, com perspectiva negativa. De acordo com a S&P, a alavancagem da Suzano – medida pela razão entre dívida líquida e o Ebitda anualizado – ainda é alta para essa categoria de rating, mas, nos últimos dois trimestres, a companhia melhorou o perfil de dívida.

“A geração de Ebitda melhorou para US$ 657 milhões nos 12 meses encerrados em 31 de março de 2013, ante US$ 588 milhões um ano antes, graças aos preços mais altos da celulose e à depreciação do real”, destacou.

A S&P afirmou que a perspectiva negativa reflete a alta alavancagem da Suzano e a dependência do aumento de preços e que o rating poderá ser rebaixado se a empresa não conseguir reduzir a dívida. Fonte: Dow Jones Newswires.