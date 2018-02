Rumores de aquisição voltam à tona e Fibria dispara na Bolsa

São Paulo – As ações da Fibria lideravam a alta do Ibovespa na tarde desta sexta-feira (16). Os papéis subiam 5,67% sendo negociados na casa dos 56 reais.

O mercado repercute a possibilidade da Fibria realizar uma fusão com a Suzano. Uma matéria publicada pelo Estadão afirma que as duas companhias voltaram a conversar sobre o assunto.

Segundo o jornal, a Suzano teria procurado a Fibria para conversar sobre a possibilidade de combinar ativos ou até mesmo propor uma aquisição.

A reportagem afirma que as conversas começaram há três meses, mas ainda não existe uma proposta oficial.

Fontes ouvidas pelo jornal disseram ainda que tanto a Fibria como a Suzano teriam consultado separadamente o BNDES sobre a parceria entre elas e não encontraram objeção.

Além disso, as companhias já teriam entrado em contato com bancos para assessorá-los em uma possível condução do negócio.

Procurado pelo Estadão, a Fibria afirmou que não está cientes de qualquer negociação envolvendo a companhia e que não existe, no momento, nada em andamento. Já a Suzano não comentou o assunto.

A possibilidade de fusão também impactou as ações da Suzano que subiam 3,10% na tarde de hoje.