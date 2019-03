Rumo desaba na Bolsa após alterar projeções para 2019

São Paulo – As ações da Rumo lideram as perdas o Ibovespa na manhã desta terça-feira. Por volta das 10h45, os papéis caíam 6,50%, sendo negociados na casa dos R$ 19.

Em fato relevante divulgado hoje, a companhia anunciou que mudou algumas projeções de desempenho para 2019, devido ao uso de novas normas contábeis. Com isso, a estimativa para Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) passou do intervalo de 3,6 bilhões a 3,9 bilhões de reais para a faixa de 3,85 bilhões a 4,15 bilhões de reais.

Já a previsão de investimento (capex total) foi mantida em 2 bilhões a 2,2 bilhões de reais, assim como a de volume transportado, que ficou entre 62 e 64 bilhões de toneladas (TKU).

A Rumo disse ainda que as projeções financeiras e operacionais referentes aos anos de 2019 a 2023 poderão sofrer revisões ao longo dos anos relativos as projeções. Neste caso, as possíveis revisões serão reapresentadas e divulgadas ao mercado, em conjunto com as divulgações dos resultados financeiros trimestrais e das demonstrações financeiras anuais .