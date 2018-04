Rota 2030 terá incentivo fiscal e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Rota 2030 deve ganhar solução salomônica. O jornal Valor Econômico mostrou que para conciliar opiniões em Brasília, técnicos do governo formularam nova proposta para o Rota 2030, programa que deve substituir o Inovar-Auto.

Fogo cruzado entre Marcelo Odebrecht e sucessor preocupa diretores da empresa. Colunista do jornal Folha de S.Paulo diz que Newton de Souza é o principal cotado para assumir presidência do conselho de administração.

Ministério propõe reajuste acima da inflação para o Bolsa Família. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a proposta prevê concessão de aumento acima da inflação só para famílias que tenham filho em segundo turno escolar ou estudo técnico.

Nubank tem prejuízo de R$ 117 milhões em 2017. De acordo com o jornal Valor Econômico, o saldo das operações de crédito feitas com o cartão da “fintech” era de R$ 3,689 bilhões no fim do ano passado, um avanço de 157%.

União é avalista de R$ 82,7 bi em créditos a estados em dificuldades. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, pelos critérios do próprio Tesouro, eles são arriscados e podem não conseguir pagar o que devem.

Vamos ‘empoderar’ bancos menores, diz presidente do BC. Ilan Goldfajn afirma que apoio a bancos médios e pequenos vai ajudar a aumentar a competição e derrubar taxas de juros, revelou o jornal O Estado de S.Paulo.

Dyogo vai dar guinada no BNDES. Apuração do jornal Valor Econômico mostra que o novo presidente do banco vai acabar com o rodízio de diretores promovido por Castro, o atual.

Julgamento de habeas corpus de Lula expõe vaivém do STF. Corte mudou jurisprudência sobre prisão em 2ª instância em 2009 e 2016, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

Política e mundo

País está perdendo a ideia de institucionalidade e autoridade, diz Temer. Declaração ocorre após a prisões, já revogadas, de amigos do presidente no chamado inquérito dos portos, em que ele é investigado.

Lula diz que Globo fez acordo com Netflix para “O Mecanismo”. Ex-presidente criticou série política por atribuir a ele “mentiras” como uma frase de Romero Jucá.

Abaixo-assinado contra prisão em 2ª instância chega a decano do STF. Celso de Mello afirmou que a Lava Jato não sairia enfraquecida, caso a Corte reveja a possibilidade de execução de pena após condenação em segunda instância.

Supremas Cortes expressam sentimento da sociedade, diz Barroso. Ministro do STF disse que tribunais supremos devem exercer papel representativo, mas não podem agir de acordo com o “clamor público”.

PGR denuncia Arthur Lira por lavagem de dinheiro e prevaricação. Deputado aceitou propina de R$ 106 mil do então presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU), Francisco Colombo, segundo a denúncia.

Dodge denuncia deputado Chico Lopes por difamar prefeito de Santos. Deputado e membros de sua equipe são acusados de terem difamado Paulo Alexandre Barbosa, candidato à reeleição em 2016, por meio de notícias falsas.

Juíza do DF questiona ida de Maluf para prisão domiciliar em SP. Deputado teria abandonado cumprimento da pena por não se apresentar à Justiça assim que recebeu alta médica.

Governo planeja rodada adicional de pré-sal neste ano. Objetivo é leiloar os dois blocos exploratórios de petróleo e gás que foram excluídos pelo TCU do leilão realizado na semana passada.

Trump pede que Congresso endureça leis de imigração dos EUA. Em seu perfil no Twitter, presidente americano comentou legislação dos EUA “é uma piada de Obama”.

Príncipe herdeiro saudita reconhece direito de Israel a seu Estado. Mohammed bin Salman diz que seu país “não tem problemas com os judeus”.

Enquanto você desligou…

CVM abre novo inquérito para apurar contratos do Banco Original. Inquérito apura prática por parte do Banco Original em contratos realizados antes da veiculação das notícias sobre as delações dos irmãos Batista.

Evo Morales pede que Congresso boliviano investigue contratos da Odebrecht. Presidente pediu que comissão mista investigue “de maneira transparente” se ocorreu corrupção entre a construtora e antigas autoridades.

State Grid e Eletrobras podem ter corte de 10% na receita em Belo Monte. Corte na remuneração, sugerido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), não tem relação com o apagão do mês passado, segundo o órgão setorial.

Sindicatos pedem que governo impeça acordo de Embraer com Boeing. Líderes sindicais acusaram governo de negociar uma combinação entre a fabricante brasileira e a norte-americana Boeing pelas costas dos brasileiros.

Anglo American diz que 2º vazamento de minério foi de 647 toneladas. Acidente aconteceu a 200 metros do vazamento ocorrido no dia 12 de março e valeu o bloqueio de R$ 10 milhões da empresa pela Justiça.

Apple planeja trocar chips Intel em Macs por chips de próprios em 2020. Segundo a Bloomberg, iniciativa vem como parte de estratégia maior para fazer os dispositivos da Apple funcionarem de forma mais semelhante e integrada.

Aplicação de recursos do COB entre 2013 e 2016 é aprovado. Relatório sobre a aplicação de recursos da Lei Agnelo/Piva no período foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional do Esporte.

Relator diz que ideia é substituir projeto do cadastro positivo. Proposta original prevê formação de um banco de dados de bons pagadores que, em tese, poderão ter acesso a taxas de juros mais baixas no mercado de crédito.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, serão divulgados os dados da produção industrial até fevereiro e o IPC-Fipe de março. Na zona do Euro, sai o PMI Industrial de março e, nos Estados Unidos, os Estoques de Petróleo Bruto Semanal API.