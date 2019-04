Roda da Previdência gira; dízimo no radar da Receita e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (29) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Até dízimo de igreja pagará novo tributo sobre transação, diz Marcos Cintra

Contribuição Previdenciária será cobrada nas duas pontas, diz secretário da Receita em reportagem da Folha de S. Paulo

Com comissão especial instalada, roda da Previdência começa a girar

A partir desta segunda-feira (29), o colegiado que analisará o mérito da reforma terá até 40 sessões para apresentar o texto a ser votado pela Câmara

Por comunicação do governo, ministro Santos Cruz vira alvo de ataques

A queda de braço foi exposta depois que Bolsonaro mandou retirar do ar a propaganda do Banco do Brasil, quando o auxiliar discordou do presidente

Bolsonaro perde ‘voto de confiança’ dos mais pobres

Entre janeiro e abril, um terço dos eleitores com renda mensal de até dois salários mínimos deixou de dar apoio a presidente; desgaste é mais expressivo nas capitais e no Nordeste, diz reportagem do Estadão

Espanha: após vitória da esquerda, hora de negociar

O PSOE, de centro-esquerda, garantiu a reeleição e 38 cadeiras a mais do que possuía antes, mas precisará negociar coalizão para governar

Política e mundo

China comemora US$ 64 bilhões em acordos do “Um Cinturão, Uma Rota”

Presidente chinês procurou convencer os céticos de que projeto “Um Cinturão, Uma Rota” trará crescimento sustentável para todos os envolvidos

Entram em vigor sanções americanas contra o petróleo venezuelano

Os dois países romperam relações diplomáticas após os Estados Unidos reconhecerem Guaidó como presidente da Venezuela

Governadores se opõem à retirada de estados da reforma da Previdência

Governadores e representantes dos sete estados do Sul e Sudeste reafirmaram, em documento, necessidade de combater déficit fiscal

Trump anuncia saída de tratado internacional contra armas ilegais

Trump anunciou decisão em encontro com Associação Nacional do Rifle (NRA); medida foi criticada pela ONU

Enquanto Ibama perde verba, Brasil lidera países que mais desmatam

Em 2018, o país perdeu 13.471 quilômetros quadrados de floresta tropical em 2018; Ibama deixará de receber R$ 89,9 milhões no orçamento

Decisão impede que réus na tragédia de Mariana respondam por homicídio

Em 2016, MPF denunciou 21 pessoas por inundação, desabamento, lesão corporal e homicídio com dolo eventual

Alcolumbre diz a Toffoli que harmonia entre os poderes prevalecerá

Comentário do presidente do Senado ocorreu dias de pois de senadores protocolarem pedido de impeachment contra Toffoli e Alexandre de Moraes

Biden arrecada US$ 6,3 milhões nas primeiras 24 horas de campanha

Pré-candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos teve desempenho superior ao de todos os seus rivais

Moro reitera pedido para manter Coaf na pasta da Justiça

Ministro disse que o Conselho tem “muitas conexões com órgãos de segurança pública e justiça” por se tratar de um órgão de prevenção à lavagem de dinheiro

STF faz licitação de R$ 1,1 milhão para comprar lagostas, bacalhau e vinho

Se vinho for do tipo Merlot, só serão aceitas as garrafas que tenham ganhado pelo menos quatro premiações internacionais

Enquanto você desligou

Para o Google, crescimento não é problema

Apesar de crescente pressão regulatória e mais de 9 bilhões de dólares em multas nos últimos anos, papéis da companhia subiram em média 21% no último ano

Acionistas da Vale pressionam para diminuir controle da empresa

Minoritários podem solicitar que os membros do conselho de administração sejam eleitos separadamente, de forma múltipla

Apps como Uber e iFood se tornam “maior empregador” do Brasil

Apps de serviços são fonte de renda para 4 milhões de brasileiros; se reunidas em uma mesma folha de pagamento, ela seria mais longa do que a dos Correios

Avianca cancela 366 voos neste sábado e domingo por todo País

O aeroporto de Guarulhos (SP) é o mais afetado, com 110 partidas e 110 chegadas canceladas nos dois dias

Com venda de refinarias, Petrobras espera obter US$20 bi

Empresa espera concluir em 18 meses a venda de 8 unidades de refino no país

De Microsoft a Visa: veja as 10 empresas mais valiosas dos EUA

Destas 10, três gigantes bateram o valor recorde de US$ 1 trilhão

Lucro líquido da Smiles soma R$ 141,9 mi no 1º trimestre, queda de 8,5%

Empresa afirma que início do ano foi marcado pela apresentação de projetos do novo governo, dependendo da execução destes para uma melhora no cenário

Petrobras confirma venda de 8 refinarias e redução na BR Distribuidora

Empresa quer abrir mão do monopólio de refino no país; juntas, refinarias somam capacidade total de 1,1 milhão de barris por dia

Gilmar Mendes diz que reforma da Previdência não vai abolir direitos

Gilmar Mendes negou pedidos para barrar reforma da Previdência; para ministro do STF, o impedimento poderia configurar ingerência indevida do Judiciário

Rock in Rio 2019: Ingressos para todos os dias estão esgotados

Dia em que tocarão Iron Maiden e Scorpions já tinha os ingressos esgotados desde as primeiras horas da abertura das vendas, na segunda semana de abril

Agenda

Nesta segunda-feira, 29, no Brasil, será divulgado o Boletim Focus, do Banco Central. Nos Estados Unidos, serão divulgados os índices de Preços PCE de fevereiro e março, além do índice Gastos Pessoais e do deflator mensal. Na China, será divulgado o PMI industrial, o PMI não-manufatura e o PMI Industrial Caixin, todos de de abril.