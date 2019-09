Risco país cai ao menor nível; #GreveGlobalPeloClima e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (20) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Cidades têm protestos nesta sexta por ação contra mudanças climáticas

Mais de quarenta cidades já confirmaram protestos do movimento #GreveGlobalPeloClima; em São Paulo, concentração ocorre no MASP às 16 horas

Risco país cai ao menor nível em 6 anos, mas investidor mantém cautela

Embora investidores antecipem cenário doméstico melhor, eles tendem a não colocar recursos no Brasil sem maior crescimento

Governo não tem base no senado para privatizar Eletrobras, diz Alcolumbre

De acordo com presidente do Senado, há a percepção de que seria mais interessante iniciar o processo de privatizações por outras estatais

Um Brexit melhor ou nenhum Brexit: o dilema do Partido Trabalhista

Oposição britânica está dividida sobre qual a melhor estratégia a ser adotada em sua conferência anual, que começa neste sábado

Propostas do Congresso ampliam gastos da União

De acordo com a Folha, Governo estima que despesas obrigatórias consumiriam 94% do Orçamento

‘Gabinete do ódio’ está por trás da divisão da família Bolsonaro

De acordo com o Estadão, ação de grupo responsável por mídias digitais afasta irmãos Flávio e Carlos

Para advogado de líder do governo, operação da PF foi “retaliação”

André Callegari acredita que retaliação se deu “pela atuação de Fernando Bezerra Coelho contra abusos de órgãos de investigação”

Mesmo com desbloqueios, aperto no orçamento do governo continua

Em março, o governo anunciou bloqueios de até 30 bilhões de reais para cumprir a meta fiscal, que permite um déficit de 139 bilhões de reais

Política e mundo

Barroso defende autorização para ação da PF contra líder do governo

O ministro afirmou que sua decisão foi técnica e republicana, respeitando a Constituição e a separação entre os poderes

OAB manifesta preocupação com buscas no gabinete de Bezerra no Senado

Para a OAB, a busca e apreensão feita no gabinete do Senador Fernando Bezerra não poderia ter acontecido à revelia do Congresso

Me atacam como se eu fosse o responsável por queimadas, diz Bolsonaro

Presidente afirmou saber que será cobrado por outros países a respeito dos incêndios na Amazônia durante assembleia da ONU, na próxima semana

Rosa Weber nega liberdade de suspeitos de hackear conversas de autoridades

Na decisão, a ministra disse ainda que não era possível o STF analisar o pedido de liberdade

Economia argentina sai da recessão, mas tem caminho difícil à frente

Crescimento da Argentina foi de 0,6% no segundo trimestre deste ano, com um forte desempenho do setor agrícola, mas perspectivas seguem preocupantes

Trudeau considera “inaceitável” ter pintado rosto de preto diversas vezes

A um mês das eleições, primeiro-ministro canadense precisou se desculpar após divulgações de fotos antigas em que aparece com o rosto pintado de preto

Câmara dos EUA aprova lei de gastos para evitar paralisação do governo

A Câmara dos Representantes aprovou nesta quinta-feira uma lei de gastos orçamentários de curto prazo para evitar “shutdown”

Enquanto você desligou…

Por que a reforma tributária preocupa os municípios

Debate na Amcham expõe o temor da perda de receita com o ISS após unificação; Eurico de Santi destaca que a PEC 45 aumenta a competência dos municípios

Alcolumbre sobre reforma tributária: “vamos simplificar impostos”

“Quem falar que vai reduzir imposto na reforma tributária vai estar faltando com a verdade. A gente vai simplificar”, disse Alcolumbre

Israel: caos político e dínamo tecnológico

Um ponto fundamental para o sucesso das startups do país contrasta com o debate político atual: abrir-se para o mundo

Justiça manda Vale pagar R$ 12 mi a familiares de 3 vítimas de Brumadinho

Esta foi a primeira sentença em ação individual movida contra a Vale após a tragédia de Brumadinho

Na Semana de Moda de Milão, o novo amanhecer da marca italiana Fendi

A coleção feminina para 2020 foi toda criada pela estilista Silvia Venturini Fendi, após a morte do designer Karl Lagerfeld em fevereiro

Agenda

Chico Pinheiro já dizia, e graças a Deus hoje é sexta-feira (20), mas antes de pensarmos no fim de semana, ainda há um dia de muito trabalho pela frente. E, por falar nisso, o governo libera os dados do Índice de Evolução do Emprego do Caged, para conhecermos as vagas no mercado de trabalho do país.

Nos EUA, será dia de Eric Rosengren, presidente do Fed de Boston, e John Williams, presidente do Fed de Nova York, — e ambos membros do Fomc (o equivalente americano ao Copom brasileiro) — darem seus discursos após o comitê ter decidido cortar a taxa de juros do país, na quarta, pela segunda vez no ano.

Além disso, a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA. Já a CFTC (Commodity Futures Trading Commission) lança seu relatório semanal, o COT (Commitments of Traders), com as posições liquidas dos especuladores no mercado futuro, incluindo no Brasil.

Frase do dia

“A vida profissional é como uma escada. Você pode subir rápido, mas não pode pular degraus” — Luiza Trajano