Rio Tinto chama UBS para análise de IPO da Pacific Aluminium

Londres – A Rio Tinto chamou o banco suíço de investimentos UBS para analisar uma possível listagem de ações de seu negócio de fundição Pacific Aluminium na Bolsa de Valores da Austrália (ASX), disseram duas fontes da indústria nesta sexta-feira.

A mineradora tentou vender sua divisão muitas vezes, porém sem sucesso. Em 2017, a empresa chegou a adicionar duas refinarias de alumina na Austrália ao portfólio para deixar o negócio mais atraente, disseram as fontes.

A adição das refinarias de alumina QAL e Yarwum, no entanto, dobrou o preço-alvo do ativo, de 1 bilhão de dólares, e o interesse diminuiu, acrescentaram as fontes.

“A Rio Tinto não está satisfeita com o nível de ofertas, então decidiu chamar o UBS para tentar fazer o IPO“, disse uma das fontes.

As fontes recusaram-se ser identificadas pois não são autorizadas a falar com a imprensa.

A Rio Tinto recusou comentar e o UBS não estava imediatamente disponível para falar sobre o assunto.