Rio e SP em quarentena; sobe e desce nas bolsas e tudo para ler hoje

Coronavírus: SP e RJ começam maior quarentena do país

A cidade do Rio e todo o estado de São Paulo amanhecem com comércio fechado nesta terça-feira

Terça-feira começa com mercados em alta com novo estímulo do Fed

Para esta terça-feira, os contratos futuros do S&P 500 estão sendo negociados com alta acima de 4%

Ações das varejistas de moda saem de moda

Com lojas fechadas e menos pessoas circulando, os papéis das varejistas de moda como Riachuelo, Renner e C&A já recuaram mais de 50% em 2020

À distância, ministros do G7 debatem coronavírus por videoconferência

Encontro entre os ministros das Relações Exteriores das maiores economias do mundo discutirá os impactos do coronavírus

É autônomo? Como lidar com a perda de renda na pandemia

Com o fechamento do varejo e isolamento provocado pelo coronavírus, trabalhadores enfrentam queda de renda

Rápida aceleração de casos da covid-19 no Brasil preocupa EUA

País não descarta a possibilidade de restringir os voos do Brasil que chegam aos EUA

Bolsonaro anuncia que vai incluir 1,5 milhão de famílias no Bolsa Família

Na semana passada, a equipe econômica anunciou um aumento de R$ 3,1 bilhões no orçamento do programa

Regra que suspende salário voltará, mas com contrapartida para trabalhador

Segundo Bruno Bianco, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, medidas foram separadas pois uma tinha impacto orçamentário e a outra não

Doria faz exame de coronavírus após teste de David Uip dar positivo

Chefe do Centro de Contingenciamento do Coronavírus apresentou sintomas na noite deste domingo; resultado deu positivo para a infecção

BB adia parcelas de financiamentos de micro e pequenas empresas

O banco afirmou que as parcelas prorrogadas serão migradas para o final do cronograma de pagamento das dívidas

Witzel proíbe interrupção de energia pela Light e ação cai 15,66%

A proposta, que proíbe a a interrupção de serviços essenciais, como água, luz e energia elétrica por falta de pagamento, é medida para crise por coronavírus

Shoppings estimam perda de R$ 15 bilhões por mês com coronavírus

Setor deve levar ao governo até quarta, dia 25, um conjunto de propostas para aliviar o impacto da codiv-19

Caixa recebe mais de 100 mil pedidos de pausa em financiamento imobiliário

Devido à pandemia do coronavírus, o banco havia anunciado que as pessoas físicas poderiam solicitar a pausa de até duas prestações

Busca por álcool gel cresce mais de 5.000% em site que compara preços

Segundo a plataforma Consulta Remédios não há mais o item disponível nas farmácias cadastradas de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro

IFI estima em R$ 21 bi impacto das primeiras medidas contra o coronavírus

Número cobre dois auxílios: benefício mensal de R$ 200 para autônomos e PMEs e a antecipação de 25% do seguro-desemprego a quem tiver redução de jornada

Nesta terça-feira (24), sai a ata da última reunião do Copom, que decidiu abaixar a taxa básica de juros da economia, a Selic, para o menor nível da história, chegando a 3,75%.

Ainda serão divulgadas as vendas no varejo. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de março, que libera os dados da produção industrial no período, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. Além disso, também será publicado o índice de construção de casas novas no mês de fevereiro no país.

