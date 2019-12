Rio dá calote?; previdência para França e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Prefeitura do Rio suspende todos os pagamentos a fornecedores

Capital fluminense passa por uma crise financeira que tem afetado, principalmente, a área da saúde

Sem trégua no Natal: sindicatos franceses param contra previdência

Ontem, um grande aliado do governo e principal articulador da reforma da previdência de Macron renunciou ao cargo

Eduardo Paes deve anunciar em janeiro candidatura à prefeitura do RJ

Ex-prefeito do Rio sinalizou que disputará eleições de 2020 pelo DEM, em encontro com vice-governador de Doria, em São Paulo

Do fundo eleitoral no Orçamento à PEC Paralela: o Congresso joga para si

Deputados articularam por ampliação do fundo eleitoral para 3,8 bilhões de reais, enquanto senadores esvaziaram a reforma da Previdência

Desigualdade de gênero no trabalho só acabará daqui a 257 anos, diz FMI

Estudo, elaborado em 153 países, também mostra que igualdade de gênero na sociedade, que inclui diversas áreas, levará 99,5 anos para ser alcançada

Flamengo vs. Al-Hilal: em busca de um título (e de torcedores)

Clube carioca estreia contra o Al-Hilal nesta terça, um desafio extra é fazer um bom papel para incentivar a audiência global sobre o futebol brasileiro

Política e mundo

Em nova lista, deputados do PSL pedem Eduardo Bolsonaro como líder

Após reverterem suspensões, deputados bolsonaristas coletaram 28 assinaturas na Câmara dos Deputados

Sérgio Cabral assina acordo de delação premiada com a Polícia Federal

Ministro Edson Fachin, do STF, decidirá se homologa proposta do ex-governador; PGR se posicionou contra o acordo

Em PEC Paralela, Maia defende apenas a inclusão de estados e municípios

Presidente da Câmara avalia que outros temas terão dificuldades de aprovação no Congresso

STF deixa para 2020 julgamento que pode anular processos de Lula

Defesa do ex-presidente questionou a atuação e pediu a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na Lava Jato

Enquanto você desligou…

Relator recua e decide propor fundo eleitoral de R$ 2 bilhões

Valor é o mesmo que foi proposto por equipe econômica do governo; parlamentares chegaram a aumentar o financiamento para R$ 3,8 bi

Porta-voz da Presidência deixa dúvidas sobre possível avanço de nova CPMF

Segundo Rego Barros, imposto pode estar em estudos no Ministério da Economia, mas não há dados para afirmar se medida vai adiante ou não

Conselhos da Fiat e Peugeot se reúnem na 3ª sobre fusão, dizem fontes

A expectativa é de que saia um memorando de entendimento para formalizar a fusão de 50 bilhões de dólares entre as duas companhias

Boeing anuncia que vai suspender fabricação dos 737 MAX

Modelo é o mesmo de duas aeronaves que caíram e deixaram centenas de mortos, o que colocou a empresa em uma crise sem precedentes

O que se sabe (ou não) sobre a fase 1 do acordo entre EUA e China

As metas específicas para compras de cada mercadoria não serão divulgadas e há questões polêmicas em aberto, como subsídios da China a estatais

Gympass compra startup portuguesa de inteligência artificial

A plataforma de atividade física fez a aquisição para poder adquirir talentos experientes nas áreas de aprendizado de máquina e inteligência artificial

Desconfiança de investidores no Brasil cai para o menor nível em nove anos

O indicador CDS chegou a bater em 98,2 pontos, menor número desde novembro de 2010, quando o país ainda tinha o selo de bom pagador

Petrobras realiza pré-pagamento de US$ 5 bi a banco chinês por empréstimo

Segundo a petroleira, o pré-pagamento põe fim à obrigação de um fornecimento preferencial de 100 mil barris de petróleo por dia a empresas chinesas

CVM condena ex-diretores da Petrobras a multas de R$ 1,7 milhão

Nestor Cerveró e Jorge Zelada foram condenados em processos distintos

Agenda

Nesta terça-feira (17), o Banco Central vai divulgar a ata da reunião do Copom, aquela que teve como resultado a queda da taxa básica de juros, a Selic, para 4,5%, a menor da história.

No documento estarão registrados todos os detalhes da reunião. Já na Zona do euro, sai o resultado da balança comercial de outubro, com os valores de exportações e importações. Os números são um bom termômetro do comércio externo da região.

Os Estados Unidos vão divulgar o índice de licenças de construção emitidas em novembro, que mede a força do mercado imobiliário. Além disso, também será publicado o índice de construção de casas novas. Outro índice importante que será divulgado nos Estados Unidos nesta terça-feira é a produção industrial do mês de novembro.

Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores. Por fim, os norte-americanos também divulgam as ofertas de emprego.

Frase do dia

“Quando estiver zangado, conte até dez antes de falar; se estiver muito zangado, conte até cem.” – Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos