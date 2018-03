Rihanna derruba ações de Snapchat com resposta a “piada”

São Paulo — As ações do Snap, que controla o aplicativo Snapchat, caem forte na bolsa nesta quinta-feira após um polêmico episódio envolvendo a cantora Rihanna.

Recentemente, a rede social publicou a propaganda de um jogo. Na peça, os usuários eram questionados se preferiam “estapear” Rihanna ou “socar” Chris Brown.

O anúncio fazia uma clara alusão à agressão sofrida por Rihanna em 2009 pelo então namorado Chris Brown, que chegou a ser condenado a cinco anos de prisão pelo crime.

Após diversas críticas, o Snapchat reconheceu o erro. Em uma nota enviada à BBC na última terça-feira, a empresa informou que “o anúncio foi revisado e aprovado por engano” e que foi removido assim que a companhia tomou conhecimento. “Lamentamos que isso tenha acontecido”, disseram.

Hoje, Rihanna usou o Instagram para comentar o caso, classificado por ela como vergonhoso. “Snapchat, sei que você já sabe que não é meu app favorito! Mas estou tentando entender qual o ponto dessa bagunça! Eu amaria chamar de ignorância, mas sei que você não é tão burro assim! Você gasta dinheiro para evidenciar algo que constrangeria intencionalmente vítimas de violência doméstica e faz graça com isso!!”, escreveu a cantora.

“Isso não é sobre meus sentimentos pessoais, porque eu não tenho muito disso… mas é sobre todas as mulheres, crianças e homens que foram vítimas de violência doméstica no passado e especialmente aqueles que ainda não se livraram dessa. Você nos decepciona. Que vergonha!”, disse Rihanna.

Após a mensagem de Rihanna, as ações do Snap passaram a cair quase 5%. No ano, os papéis acumulam queda de 18%.

Veja abaixo o anúncio do Snapchat e a resposta da cantora.