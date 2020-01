Ricos preveem que vão ficar mais ricos com ações em 2020

Investidores com alto patrimônio são quase unânimes no otimismo sobre os mercados em 2020, segundo o UBS Global Wealth Management.

Uma impressionante proporção de 94% de investidores ricos espera retornos positivos este ano, segundo pesquisa com mais de 4.800 participantes globais. Cerca de 66% estão otimistas em relação aos seus próprios mercados acionários regionais. Os mais otimistas são os dos EUA, mostra a pesquisa realizada entre 19 de dezembro e 12 de janeiro. Os investidores acreditam que o impulso para ganhos virá com a melhora das relações comerciais EUA-China, crescimento dos lucros das empresas, expansão dos mercados emergentes e ritmo de inovação.

É uma grande mudança de expectativa em relação à pesquisa anterior de outubro, segundo a qual mais da metade dos entrevistados esperava uma onda de vendas significativa nos mercados até o fim de 2020. Apenas 6% esperam retornos negativos no mercado este ano, segundo a pesquisa mais recente. E 60% se mostraram otimistas em relação à economia global.

Apesar do aumento das tensões no Oriente Médio, os ativos de risco globais iniciaram 2020 com forte demanda, estendendo o rali do ano passado com a ajuda da assinatura do acordo comercial de primeira fase EUA-China. O S&P 500 atingiu novo recorde de alta no início deste mês. E o principal índice de referência do mercado acionário da Europa voltou a bater recorde nesta sexta-feira, com fortes dados econômicos ofuscando preocupações com o surto de um vírus na China que pesou sobre os mercados no início da semana.

“Praticamente todos os investidores relataram retornos positivos da carteira em 2019, com a continuidade de altas expectativas para 2020”, disse no relatório Paula Polito, vice-presidente do conselho divisional do UBS Global Wealth Management. “O otimismo sobre a economia e mercado de ações continua a aumentar, mas os eventos geopolíticos podem moderar esse otimismo a qualquer momento.”

Cerca de 25% dos ativos dos entrevistados estavam alocados em dinheiro, um pouco abaixo do relatório anterior. Estrategistas de Wall Street e grandes investidores como Ray Dalio têm recomendado o posicionamento em ativos de risco. “Dinheiro é lixo”, disse o fundador da Bridgewater Associates em entrevista à CNBC na conferência de Davos, recomendando diminuir a alocação em dinheiro.

O UBS Global Wealth Management entrevistou investidores e empresários em 19 mercados com patrimônio líquido de pelo menos US$ 1 milhão ou US$ 250 mil em receita anual e pelo menos um funcionário além deles mesmos.