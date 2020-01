Ricos cada vez mais ricos; fundão eleitoral em vigor e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Com fundão aprovado, relações de Bolsonaro com o Congresso devem melhorar

Presidente validou o valor original de 2 bilhões de reais para as eleições municipais

Bilionários são mais ricos do que 60% da população mundial, mostra estudo

Relatório da confederação filantrópica Oxfam mostra que a desigualdade se perpetua graças a questões de gênero

Cinco coisas para saber sobre o Fórum Econômico Mundial de Davos

Ministro da Economia, Paulo Guedes será o representante brasileiro no evento que discutirá mundialmente aspectos políticos e econômicos

Cliente de Wajngarten vira número 1 em verbas publicitárias da Secom

De acordo com a Folha de São Paulo, distribuição de recursos mudou sob secretário, e Artplan aumentou receita em 36%; há equilíbrio, diz governo

Petrobras vai perder direitos no próximo leilão do pré-sal

Segundo o Valor Econômico, Campos de Sépia e Atapu não receberam ofertas no leilão da cessão onerosa em 2019; objetivo do governo é torná-los mais atraentes para os investidores estrangeiros

Erros com notas do Enem gera mais pressão sobre Weintraub

Ministério da Educação promete solução para esta segunda-feira com falha em gabaritos de cerca de 9.000 alunos

Após fuga do PCC, fronteira com Paraguai tem policiamento reforçado

A medida foi tomada depois que 75 prisioneiros, sendo 40 brasileiros e 35 paraguaios, fugiram da Penitenciária de Pedro Juan Caballero, no país vizinho

Google está preocupado com o impacto da inteligência artificial

Sundar Pichai, presidente da empresa americana, disse que o Google está disposto a ser um parceiro para ajudar a regular os impactos negativos da tecnologia

Ex-ministro da Economia disputará Presidência da Bolívia, diz Morales

O nome de Luis Arce foi escolhido pelos mais de 50 delegados do Movimento ao Socialismo (MAS) que foram a Buenos Aires para participar da votação

China tem terceiro caso fatal com novos vírus e quase 140 infectados

O país enfrenta um surto de pneumonia que pode ter sido causado pela variação do coronavírus

Roger Federer enfrenta seu inferno astral no Aberto da Austrália

Depois de Greta, é a vez dos tenistas criticarem o suposto descaso do atleta suíço com o clima. Nas quadras, o desafio é por resultados

Política e mundo

Por Regina Duarte, Bolsonaro avalia recriar Ministério da Cultura

Pasta foi extinta no começo do mandato presidencial, mas pode voltar a existir após saída de Roberto Alvim

José Paulo Martins vai assumir interinamente Secretaria da Cultura

A demissão de Roberto Alvim do cargo de secretário especial da Cultura foi publicada nesta sexta-feira (17) em edição extra do Diário Oficial da União

Não sou oposição ao Bolsonaro, mas às suas lambanças e filhos, diz Joice

Pré-candidata à prefeitura de São Paulo, a deputada federal não acredita que o racha com o clã Bolsonaro irá afetar a sua votação em 2020

Witzel demite diretor de saneamento da Cedae em meio à crise da água no RJ

Marcos Chimelli estava à frente do enfrentamento do problema com a qualidade da água no Estado

Toffoli equipara teto salarial de universidades federal e estadual

Até então, os estados aplicavam um subteto, que reduzia os salários dos docentes de universidades estaduais

Enquanto você desligou…

Anvisa proíbe venda de todas as cervejas produzidas pela Backer

O órgão interditou todos os rótulos fabricados pela cervejaria mineira cuja data de validade seja igual ou posterior a agosto de 2020

Em meio à crise da água, Witzel dá detalhes sobre a concessão da Cedae

Pelo modelo proposto, empresa estadual vai vender a água tratada para as concessionárias, que farão a distribuição nos 13 municípios da Região Metropolitana

Receita recupera R$ 5,2 bilhões em dívidas de empresas com o Simples

Mais 230 mil micro e pequenas empresas quitaram seus débitos do Simples Nacional

Tarifas se tornam “novo normal” em negociações EUA-China

Realidade vista por especialistas é uma China que até agora conseguiu lidar com pressões de Trump e dificilmente fará mais concessões

Agenda

Nesta segunda-feira (20), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. Também sai o Caged, que mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Além disso, nesta segunda também será publicado no Diário Oficial da União (DOU) o Orçamento Federal de 2020, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O principal destaque do documento é o aumento do fundo eleitoral para R$ 2 bilhões.

Já os Estados Unidos vão estar como a gente queria estar, porque lá é feriado, Dia de Martin Luther King Jr.

Frase do dia

“Para conquistar o sucesso, você precisa aceitar todos os desafios que vierem na sua frente. Você não pode apenas aceitar os que você preferir.” — Mike Gafka