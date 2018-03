Ri Happy espera precificar IPO até o final do mês, dizem fontes

São Paulo – A varejista de brinquedos Ri Happy espera precificar sua oferta pública inicial de ações (IPO) até o final deste mês, afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto.

A companhia deve anunciar nesta semana a faixa indicativa de preço do IPO, disseram as fontes.

A companhia e o acionista controlador Carlyle podem levantar até 1 bilhão de reais com as ofertas primária e secundária do IPO.

A Ri Happy contratou BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA, Credit Suisse e Bradesco BBI para assessorá-la na oferta. A companhia inicialmente apresentou pedido para o IPO em 23 de janeiro.

No prospecto preliminar a Ri Happy afirma que planeja usar os recursos da operação para ampliar sua rede de 259 lojas e financiar aquisições. A companhia pretende comprar varejistas especializados focados em produtos para bebês e crianças, que estão menos expostos a sazonalidades que o setor de brinquedos.

A Ri Happy teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 141 milhões de reais em 2017 e receita líquida de 1,278 bilhão.

Procurada, a Ri Happy não comentou o assunto de imediato.