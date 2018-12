Retomada suspensa na Avianca; Dólar recua 1,74%…

A bolsa paulista fechou com o Ibovespa em alta nesta quarta-feira, encostando em 88 mil pontos no melhor momento da sessão, com sinais de algum alívio nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China favorecendo o apetite global a risco. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,43 por cento, a 86.789,37 pontos, de acordo com dados preliminares. No melhor momento, avançou 1,77 por cento, a 87.945,65 pontos. O volume financeiro alcançava 13 bilhões de reais, em sessão também marcada pelo vencimento dos contratos de opções sobre o Ibovespa e do índice futuro.

O dólar interrompeu uma sequência de seis altas consecutivas e recuou nesta quinta-feira, terminando em 3,85 reais, acompanhando o melhor humor no mercado internacional em dia de trégua nas preocupações com a guerra comercial após declarações de Donald Trump sobre um acordo com a China. O dólar recuou 1,74 por cento, a 3,8524 reais na venda, maior queda percentual diária desde o recuo de 2,35 por cento ocorrido em 8 de outubro, dia seguinte ao primeiro turno das eleições deste ano. Na mínima, a moeda foi a 3,8367 reais e, na máxima, a 3,9012 reais. O dólar futuro tinha baixa de cerca de 1,30 por cento.

O juiz que avalia o pedido de recuperação judicial da Avianca Brasil decidiu na terça-feira suspender processos de retomada de pelo menos 14 aviões da companhia, ou 30 por cento da frota da empresa, segundo dados da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. A Avianca fez pedido de recuperação judicial na segunda-feira. Na decisão de terça-feira, o juiz Tiago Henriques Papaterra Limongi determinou ainda a permanência das concessões e autorizações detidas pela empresa junto à Anac, bem como a permissão de continuidade de comercialização de passagens aéreas, “esta última imprescindível para a manutenção da atividade empresarial e não agravamento da situação econômico-financeira” da empresa.

O Brasil foi o país que mais medidas adotou para abrir seu mercado a produtos estrangeiros, entre outubro de 2017 e outubro de 2018. Os dados foram publicados nesta terça-feira, 11, pela Organização Mundial do Comércio (OMC), que destaca uma proliferação do protecionismo pelo mundo e alerta os países para que tomem iniciativas para “desescalar” a tensão. No total, o governo de Michel Temer adotou 16 medidas para facilitar o comércio, incluindo reduções de tarifas de importação, suspensão de certas barreiras e incentivos para exportadores. Alguns impostos de importação foram eliminados, como no caso de vacinas e outros remédios. Produtos químicos, bens de capital e outros setores também foram beneficiados.

Acordo por cessão onerosa

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta quarta-feira que o governo federal já chegou a um acordo com a Petrobras sobre a revisão do contrato da cessão onerosa, mas entende que é necessária a aprovação de uma lei para que ele possa ser efetivado. “Encaminhamos o projeto de lei que está em discussão no Congresso Nacional. Não foi aprovado até este momento. Estamos hoje no dia 12 de dezembro. Então este tema ficará para o próximo ano”, disse. “Se houver entendimento no futuro — e isso pode ocorrer, não estou dizendo nem que sim, nem que não — que isso (amparo da lei) não é necessário, não tem nenhum problema. Não cabe a mim avaliar mais”, acrescentou o ministro, em encontro com jornalistas.

Após acumular queda acentuada entre setembro e novembro, o preço médio da gasolina praticado pela Petrobras em suas refinarias engatou uma sequência de altas em dezembro e já tem valorização de 7,4 por cento só neste mês, conforme dados da própria companhia. A partir de quinta-feira, o valor do combustível será reajustado em 1,12 por cento frente o praticado atualmente, para 1,6121 real por litro, na quarta alta reportada em dezembro.

O governo venezuelano assumiu nesta terça-feira, dia 11, o controle da fábrica da Goodyear na zona industrial de Valência, no Estado de Carabobo, um dia depois de a empresa americana de pneus ter anunciado a interrupção de suas operações. O governo da Venezuela anunciou que vai “restaurar a operação e a produtividade da fábrica” e classificou a ocupação como uma “medida de proteção” para os 1.160 trabalhadores. O governo pediu uma investigação criminal contra os donos da Goodyear na Venezuela por “ato de sabotagem e boicote”.