Na reta final de 2017, quatro empresas ofertam ações na B3

O otimismo dos investidores com o Brasil foi provado de muitas maneiras neste ano. Apesar do cenário político tumultuado, o Ibovespa subiu 20,7% e chegou ao recorde de 78.024 pontos.

Mas nenhum dado representa tão bem este otimismo quanto o número de ofertas de ações realizadas em 2017, que ainda deve se intensificar nesta reta final.

O maior reforço acontece na sexta-feira 15, com a estreia da BR Distribuidora na bolsa, no que deve ser a maior abertura de capital desde 2013.

Antes disso, na terça-feira 12, a empresa de água e saneamento Sanepar realiza uma oferta subsequente de ações.

Ainda nesta semana, a rede de fast food Burger King e a companhia de energia Neoenergia tentam fechar a precificação de seus papéis para uma oferta inicial de ações (IPOs) na segunda-feira 18.

Somando ofertas iniciais e subsequentes, o número de empresas que ofertaram suas ações neste ano chega a 20 e o valor dessas ofertas totaliza 30,4 bilhões de reais.

As operações dos próximos dias podem totalizar mais 14,9 bilhões de reais, se as empresas conseguirem precificar suas ações no teto do valor estipulado.

Seria não apenas o maior volume mensal do ano, mas também o maior para o mês de dezembro desde 2004.

De qualquer forma, o número de 30,4 bilhões já revela que este foi o melhor ano para oferta de ações desde 2010. A dúvida agora é se 2018 será mais um ano de recordes ou de marasmo, por conta do processo eleitoral.

“Muitas empresas antecipam ou atrasam suas ofertas por conta da eleição, é um processo natural. Até março devemos ter empresas ofertando ações, e o movimento só volta após as eleições”, diz Luis Gustavo Pereira, estrategista da corretora Guide.

A expectativa para o começo de ano é grande. A estimativa do banco Bradesco BBI é que oito empresas realizem ofertas de ações no primeiro trimestre, totalizando 8,75 bilhões de reais.

Entre as empresas que já iniciaram os preparativos estão: a vendedora de artigos esportivos Centauro, a farmacêutica Blau e a empresa de telecomunicações Algar. Para elas, nada de recesso, é tempo de se concentrar nos potenciais investidores, antes que seja tarde demais.