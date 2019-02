Resultado do JPMorgan impulsiona S&P e Dow Jones

Os índices S&P 500 e o Dow Jones atingiram novas máximas nesta quinta-feira, impulsionados pelos números fortes do JPMorgan que provocaram um clima de otimismo para os resultados dos grandes bancos e ajudaram nos ganhos das ações financeiras.

Às 11:09 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,85 por cento, a 18.530 pontos, o S&P 500 tinha alta de 0,73 por cento, a 2.168 pontos, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq ganhava 0,18 por cento, a 5.031 pontos.

O rali em Wall Street se estendia para o quarto dia, mesmo depois de o banco central britânico surpreender os investidores ao manter os a taxa de juros em 0,5 por cento.

Mas os investidores viram esperança no fato de o banco central britânico sinalizar que haverá um programa de estímulos em agosto, quando o impacto da decisão britânica de deixar a União Europeia tiver sido avaliado.

O JPMorgan, maior banco norte-americano por ativos, divulgou alta da receita trimestral que superou as estimativas por uma larga margem. As ações do banco subiam 2,4 por cento, com o índice financeiro do S&P em alta de 1,07 por cento.

“O fato que está dando esperança a todos é que a receita do JPMorgan foi forte e isso mostra que negócios estão sendo feitos”, disse Kim Forrest, analista de pesquisa do Fort Pitt Capital Group.