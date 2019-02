Restoque sobe para cotação recorde

São Paulo – A Restoque Comércio e Confecções de Roupas SA, fabricante e varejista de roupas, subiu para sua maior cotação após as vendas em mesmas lojas e as margens de lucro do quarto trimestre superarem expectativas.

A Restoque, dona da rede Le Lis Blanc, subia 5 por cento para R$ 36,47 às 15:14, maior cotação desde a abertura de capital da empresa, em abril de 2008.

A margem de lucro ajustado da companhia ficou em 29,1 por cento no quarto trimestre, acima da previsão de 26,7 por cento de analistas do Banco Bradesco BBI SA. As vendas em unidades abertas há pelo menos um ano subiram 4,3 por cento, superando a estimativa do Bradesco, que indicava alta de 4 por cento. O lucro líquido ficou praticamente estável ante igual período de 2010, em R$ 17 milhões, disse o Bradesco.

“A Restoque apresentou resultados fortes para o quarto trimestre”, escreveram analistas do Bradesco, incluindo Ricardo Boiati, em nota a clientes hoje. “A expansão impressionante da margem bruta impulsionou a margem Ebitda”, escreveram, mencionando a margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou Ebitda.

Andrea Faria Teixeira, analista do JPMorgan Chase & Co. em Nova York, iniciou a cobertura da ação ontem, colocando recomendação equivalente à de compra para o papel.

A Restoque acumula alta de 27 por cento neste ano até ontem, acima do ganho de 19 por cento do Ibovespa no mesmo período.