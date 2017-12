Reservas de petróleo dos EUA caem em 6,5 milhões de barris

Washington – As reservas de petróleo dos Estados Unidos caíram nesta semana em 6,5 milhões de barris, para 436,5 milhões, informou nesta quarta-feira o Departamento de Energia.

O número foi superior às previsões de alguns analistas, que tinham projetado uma queda de 3,2 milhões de barris.

Apesar da divulgação dos dados, os preços do barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) para entrega em fevereiro permaneciam estáveis, em leve baixa de 0,05, cotados a US$ 57,59.

Além disso, as reservas permanecem dentro da média histórica para essa época do ano, indicou o Departamento de Energia dos EUA.

As importações diárias de petróleo chegaram a 7,8 milhões de barris, uma alta de 471 mil barris em relação à semana anterior.

Por outro lado, as reservas de gasolina para automóveis, de combustíveis destilados, diesel e gasóleo de calefação subiram na semana, de acordo com o relatório do Departamento de Energia.

As refinaria operam em 94,1% da capacidade instalada, um nível superior aos 93,4% da semana anterior.