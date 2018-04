Rendimentos dos Treasuries de 10 anos atingem maior nível em quatro anos

Nova York – Os preços dos Treasuries dos Estados Unidos caíam nesta segunda-feira, com o rendimento das notas de 10 anos atingindo o maior nível em mais de quatro anos, em meio a preocupações com a crescente oferta de títulos do governo e a aceleração da inflação conforme os preços do petróleo e das commodities sobem.

Às 11:52 (horário de Brasília), os Treasuries de 10 anos rendiam 2,969 por cento, contra 2,951 por cento na sexta-feira. A nota tocou 2,998 por cento nesta segunda-feira, o maior patamar desde janeiro de 2014, segundo dados da Reuters.

Os títulos de dois anos rendiam 2,465 por cento, ante 2,457 na sessão anterior e quase 1 por cento mais altos do que os 2,478 por atingidos nesta segunda-feira, patamar visto pela última vez em setembro de 2008.

“Há preocupações com a oferta. Os tamanhos dos leilões estão ficando maiores”, disse Larry Milstein, diretor de agência e comércio do governo da RW Pressprich & Co.

O Tesouro ampliou seu endividamento para financiar sua operação, após a reforma tributária do ano passado e um acordo orçamentário de dois anos, alcançado em fevereiro.

Uma liquidação adicional em Treasuries aumentou a curva de rendimento de seus níveis mais planos em mais de uma década na semana passada.

O movimento de achatamento refletiu, em parte, alguma ansiedade entre os operadores sobre se a expansão econômica dos EUA está perdendo força, já que as expectativas de mais aumentos nas taxas de curto prazo pelo Federal Reserve podem desacelerar os gastos e investimentos das empresas e dos consumidores.

Enquanto isso, alguns indicadores de mercado das expectativas de inflação de longo prazo dos EUA atingiram seu nível mais alto em pelo menos três anos e meio nesta segunda-feira, mostraram dados da Reuters.