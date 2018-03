Relatório de emprego dos EUA impulsiona índices europeus

Londres – O forte relatório de emprego dos Estados Unidos sustentou os mercados acionários europeus nesta sexta-feira, enquanto as tarifas norte-americanas sobre o aço e o alumínio pesaram sobre as siderúrgicas.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,41 por cento, a 1.479 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,43 por cento, a 378 pontos.

No mês passado, os dados favoráveis de criação de vagas provocaram especulações de altas mais rápidas de juros nos Estados Unidos, levando a uma queda no mercado de títulos e afetando as ações mundiais.

Mas o relatório de fevereiro mostrou um crescimento dos salários muito mais lento do que o esperado, acalmando os investidores que estavam preocupados com uma taxa mais forte de inflação.

Ações sensíveis a juros como as de Unilever, Nestlé e British American Tobacco foram as que deram o principal impulso ao STOXX 600.

Enquanto o setor de recursos básicos teve o melhor desempenho, as siderúrgicas perderam –Voestalpine, Outokumpu e Arcelormittal recuaram entre 0,6 e 1,5 por cento após as novas tarifas dos EUA.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,30 por cento, a 7.224 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,07 por cento, a 12.346 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,39 por cento, a 5.274 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,06 por cento, a 22.745 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,41 por cento, a 9.686 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,53 por cento, a 5.423 pontos.