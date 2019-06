Relatório da Previdência, inflação na Argentina e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quinta-feira (13) bem informado:

As quentes do dia

Com relatório esvaziado, Previdência deverá economizar R$ 800 bilhões

Rodrigo Maia quer aprovar o texto na comissão até o dia 25 de junho para tentar votá-lo no plenário da Casa na primeira semana de julho

Estados estão fora da reforma da Previdência; veja a situação do seu

Expectativa dos deputados e do governo era de que os governadores fossem mais ativos na articulação política pela Nova Previdência

No UOL, Fux, Celso Daniel e EUA: novas mensagens para Moro ampliam leque e dúvidas

Novas conversas divulgadas ontem pelo site The Intercept Brasil ampliam o raio da crise, até então centrada no ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) e no procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol, e expandem o leque de dúvidas a responder

Política e Mundo

Lava Jato diz que diálogos inteiros podem ter sido forjados por hacker

Integrantes da força-tarefa afirmaram que uma informação conseguida por um hackeamento traz consigo dúvidas inafastáveis quanto à sua autenticidade

Juíza substituta de Moro diz que também foi alvo de hacker

A invasão foi comunicada à Policia Federal que apura as invasões; Hardt afirmou que “não verificou informações pessoais sensíveis que tenham sido expostas”

Dodge pede à PF inquérito único sobre ataques cibernéticos a procuradores

Procuradora também solicitou informações sobre o estágio atual das investigações sobre invasão no Telegram

O maior problema de Macri: Argentina divulga inflação

Índice de preços já cresceu mais de 50% nos últimos 12 meses e será uma das maiores barreiras à reeleição do presidente Mauricio Macri

Enquanto você desligou

Relator confirma retirada de BPC, capitalização e rural da Previdência

O relator disse que ainda espera conseguir chegar ao 1 trilhão de reais de economia em 10 anos com a proposta; texto será divulgado amanhã cedo

Guedes entendeu que capitalização só é viável com boa economia, diz Maia

“Não vou dizer que (Guedes está) satisfeito, mas democracia é assim”, disse o presidente da Câmara

Petrobras acaba com periodicidade de reajustes de combustíveis

Segundo a estatal, aplicação imediata desta revisão permitirá à empresa reduzir os preços do diesel “acompanhando as variações dos preços internacionais”

STF adia julgamento sobre desinvestimentos da Petrobras

Os desinvestimentos são importantes para que a empresa possa focar na exploração e produção no pré-sal

STJ decide por 5 a 4 contra Eletrobras em caso do empréstimo compulsório

A decisão foi tomada pela Primeira Seção do STJ, em um processo da empresa Decoradora Roma, que contestava a correção dos valores

Mercado Livre supera Twitter em valor de mercado

O dado faz parte da última edição do relatório setorial Mary Meeker Internet Trends 2019

Agenda

Nesta quinta-feira (13), o IBGE divulga os dados da venda do varejo referentes ao mês de abril, assim como o acumulado do ano. Na Zona do Euro, Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), fará seu discurso, que pode trazer mais informações sobre os rumos da instituição e da economia europeia. Também falam Luis de Guindos, vice-presidente do BCE, e Benoit Coeuré, membro da Comissão Executiva do BCE. Nos EUA, o U.S Bureau of Labor Statistics revela o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de maio, um dos índices que medem variações de tendências de compra e a inflação. Também há divulgação do núcleo do IPC, a versão com expurgo de eventuais choques de preço. E o Energy Information Administration atualiza os dados referentes aos estoques americanos de petróleo bruto.