Reino Unido tem o primeiro roubo de bitcoins a mão armada

Um casal de operadores de câmbio britânicos especializados em moedas virtuais foi forçado sob a mira de uma arma a transferir seus bitcoins, no que a imprensa britânica apresentou como um assalto sem precedentes no país.

O roubo ocorreu no dia 22 de janeiro na cidade de Moulsford, no sul da Inglaterra. De acordo com o Daily Mail, quatro indivíduos encapuzados entraram na casa de Amy Jay, de 31 anos, e Danny Aston, 30, obrigando este último a fazer uma transferência em bitcoins pelo computador.

Suspeita-se que os ladrões sabiam que Aston era um operador de câmbio virtual porque alguém teria mencionado sua confiabilidade online usando seu nome real, já que ele trabalhava sob anonimato.

O bitcoin é uma moeda virtual não regulamentada pelos Estados oubancos centrais que valia apenas alguns centavos quando foi criado em fevereiro de 2009 por vários cientistas da computação que se esconderam sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto.

Em dezembro de 2016 atingiu o máximo de US$ 19.511, embora desde então tenha caído abaixo de US$ 10.000.