Rei das gazes e máscaras lidera safra de novos bilionários em meio ao caos

Cui Jinhai se tornou bilionário em uma semana que todas as bolsas despencaram por causa do pânico com o coronavírus. O detalhe é que ele enriqueceu exatamente por causa da pandemia.

Jinhai é fundador e presidente do conselho da fabricante Allmed Medical Products que produz praticamente qualquer tipo de gaze imaginável. A empresa, cuja fica sede na província de Hubei, na China, também fabrica máscaras cirúrgicas.

O executivo lidera o grupo de magnatas de indústrias médica e de biotecnologia da China, cujas participações acionárias aumentaram em mais de 17 bilhões de dólares, de acordo com o Índice de Bilionários Bloomberg. O preço das ações da Allmed mais do que dobrou neste ano, o que tornou Jinhai bilionário.

O aumento da demanda por kits de teste rápido e máscaras não se restringiu aos países asiáticos. Chegou ao Ocidente e elevou a procura pelas ações da Vir Biotechnology, de São Francisco, que colabora com os Institutos Nacionais de Saúde em pesquisas sobre o coronavírus. As ações da empresa quase triplicaram de preço em 2020.

A valorização de ações de empresas como a Allmed pode ser sinal de que os investidores estão desesperados para encontrar algo positivo em um cenário sombrio para a economia global sem um fim à vista para a pandemia, disse Nikkie Lu, analista da Bloomberg Intelligence.

Um caso semelhante é do casal – agora bilionário – Li Wenmei e Wang Jihua. Ele é presidente do conselho da fabricante de kits de testes rápidos Guangzhou Wondfo Biotech, cujas ações acumulam ganho de mais de 40% neste ano.

Ser o oásis em um mercado turbulento tem sido uma dádiva para bilionários farmacêuticos da Ásia, como o ex-médico An Kang, presidente do conselho e maior acionista da Hualan Biological Engineering, que produziu vacinas para o vírus da gripe H1N1 e faz pesquisas médicas sobre a Covid-19.

As ações da Hangzhou Tigermed Consulting, fundada pelo bilionário diplomado em Oxford Ye Xiaoping, acumulam alta de 8% este ano. O grupo de pesquisa farmacêutica recebeu aprovação de autoridades chinesas para um ensaio clínico do Remdesivir, um novo medicamento antiviral.