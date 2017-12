Reforma trabalhista no STF e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Reforma trabalhista enfrenta 11 processos no STF. Sete deles tratam sobre o fim da obrigatoriedade de pagamento da contribuição sindical, segundo o Valor Econômico.

Temer deve sancionar lei do Repetro até sexta-feira. A publicação da lei é aguardada pela Petrobras e pelo setor petroleiro, segundo o Estadão, para que as mudanças tributárias tenham efeitos já em 2018.

Governo admite que negocia crédito em troca de votos pela reforma. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, admitiu que o Planalto está pressionando os governadores e prefeitos a trabalhar a favor da aprovação da reforma da Previdência em troca da liberação de recursos do governo federal e financiamentos de bancos públicos, como a Caixa.

PagSeguro apresenta pedido de IPO na bolsa de Nova York. Segundo o documento, Goldman Sachs e Morgan Stanley serão os coordenadores globais do IPO. O acionista vendedor é o próprio UOL

ONU aprova orçamento 5% menor para os próximos dois anos. Os EUA, país que mais contribui às despesas da ONU, insistem na necessidade de cortar os custos de funcionamento das Nações Unidas.

Política e mundo

Cármen Lúcia nega dois pedidos de habeas corpus a Paulo Maluf. A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) fundamentou as decisões afirmando que não é admissível habeas corpus contra decisão do próprio STF, de acordo com a própria jurisprudência da corte. Assim, os pedidos teriam “inviabilidade jurídica”.

71 mil servidores do Rio receberão salário de novembro só em 2018. Com os pagamentos do dia 28, que dão, somados, R$ 200 milhões, o Estado terá honrado integralmente os salários de novembro para 84% do funcionalismo público.

Brasil expulsa diplomata venezuelano em retaliação a Maduro. A decisão ocorre em resposta à decisão da Venezuela de declarar o embaixador do Brasil em Caracas como persona non grata.

Temer assina MP que reduz idade mínima para saque do PIS/Pasep. A proposta vai permitir que homens e mulheres possam sacar o benefício a partir dos 60 anos de idade.

Saques acima de R$ 50 mil têm novas regras a partir de hoje. Entre as novas regras está a que a operação terá que ser informada ao banco com no mínimo três dias úteis de antecedência.

EUA sancionam dois norte-coreanos por programa de mísseis. A medida representa o bloqueio dos bens sob jurisdição americana e proíbe que pessoas nos Estados Unidos realizem negócios com os envolvidos.

Bombeiros controlam 88% do maior incêndio da história da Califórnia. O incêndio foi declarado no dia 4 de dezembro nos condados de Ventura e Santa Barbara. Até agora, mais de mil edifícios foram destruídos e pelo menos duas pessoas morreram.

Enquanto você desligou…

Livraria Cultura compra site de livros Estante Virtual. Segundo a empresa, a aquisição “vem ao encontro do atual movimento de expansão da Livraria Cultura, iniciado com a aquisição da Fnac no Brasil, em julho de 2017“.

Petróleo tem forte alta em meio a interrupções no fornecimento. Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta consistente, com o barril negociado em Nova York registrando o maior preço desde junho de 2015, em meio a interrupções no fornecimento.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, sai o balanço orçamentário e a relação dívida/PIB de novembro. Nos Estados Unidos, sai o dado sobre vendas pendentes de moradias de novembro.