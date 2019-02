Reforma tira da Constituição regras da Previdência e tudo para ler hoje

São Paulo – Leias as principais notícias para começar esta quinta-feira (28) bem informado:

As quentes do dia

Juan Guaidó chega ao Brasil para encontro com Bolsonaro

Bolsonaro deve receber Guaidó às 14h no Palácio do Planalto, segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros.

Trump diz que deixou cúpula pois Kim pediu a retirada de todas as sanções

Negociações terminam sem acordo: “Eles estavam dispostos a desnuclearizar uma grande parte das áreas que queríamos, mas não todas”, disse Trump.

PIB dos EUA e do Brasil: direções opostas

Por aqui, teremos segundo ano de crescimento e há otimismo com 2019; por lá, o ritmo trimestral vem desacelerando.

Vale já recuperou R$ 24 bilhões na Bolsa após Brumadinho

No dia 25 janeiro, a Bolsa estava fechada devido ao feriado na cidade de São Paulo. Na segunda-feira, as ações desvalorizaram 24,5%, mas voltaram a subir.

AB InBev tem queda de 85% no lucro do 4º tri, a US$ 457 milhões

A receita recuou para US$ 14,25 bilhões no trimestre até dezembro, de US$ 14,60 bilhões no intervalo de 2017.

Começa o recesso: Previdência só quando o carnaval passar

Jair Bolsonaro se envolveu pessoalmente nas negociações, mas sobram dúvidas em aberto sobre a aprovação do projeto mais importante do governo.

Reforma tira da Constituição todas as regras da Previdência

As regras previdenciárias, dos regimes próprios dos servidores públicos e do regime geral dos trabalhadores da iniciativa privada, passarão a ser definidas por lei complementar, segundo o colunista Ribamar Oliveira, do Valor

Reajuste de salários trava envio de projeto de aposentadoria de militares

Categoria argumenta que há defasagem na remuneração entre 31% e 62% em relação às demais carreiras de Estado; deputados condicionam o andamento da reforma da Previdência ao encaminhamento ao Congresso da proposta dos militares

Equipe de Guedes não conta com bolsonaristas no apoio à reforma

Segundo coluna da Mônica Bergamo, na Folha, a equipe do ministro Paulo Guedes não tem esperança de contar com grupos que apoiaram Bolsonaro; policiais civis, militares, federais e rodoviários resistem às mudanças propostas

Previdência: reforma limita incorporação de gratificações de servidores

Medida atinge, sobretudo, servidores de estados e municípios. Mais afetados são os que ingressaram no sistema até 2003, segundo

Política e mundo

Barroso manda para 1ª instância denúncia contra Eduardo Bolsonaro

PGR apresenta caso no qual filho do presidente supostamente ameaçou uma jornalista com quem teria tido um relacionamento.

Procurador aponta suspeita de improbidade de Bolsonaro na Câmara

Representação indica possibilidade de que o então deputado federal tenha empregado ex-assessora Nathália Queiroz como funcionária fantasma.

STF inicia julgamento de ações contra Lei de Responsabilidade Fiscal

Ação que está na Corte desde a década passada estabelece normas fiscais para governos federal, estaduais e municipais.

Governo de SP lança chamamento público para concessão das marginais

Estudos da iniciativa privada podem ser enviados em até cinco meses e edital deve ser lançado até o fim do ano.

Saúde quer enviar ao Congresso nova proposta para Mais Médicos

Ministro da saúde afirma que intenção é deixar programa mais técnico e menos político; médicos cubanos saíram do programa no ano passado.

Parlamento britânico dá alívio de 2 semanas sobre Brexit para May

Parlamentares postergaram uma possível rebelião que busca bloquear a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo.

Não é só a Coreia do Norte que precisa se desnuclearizar, diz Nobel da Paz

Para Akira Kawasaki, da Ican, encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump precisa tocar em outro ponto: a desnuclearização da Coreia do Sul.

Enquanto você desligou…

Petrobras tem lucro de R$ 25,8 bi após 4 anos de prejuízos

Em 2017, o resultado foi de perda de R$ 446 milhões; desde 2013, com escândalos da Lava Jato, estatal não apresentava lucros.

Banco Central fecha 2018 com lucro total de R$ 172,3 bilhões

O resultado para o lucro operacional da instituição foi de R$ 45 bilhões, enquanto as operações cambiais renderam R$ 127,1 bilhões.

Fleury tem queda de 10% no lucro líquido do 4º tri

Resultado do grupo de medicina diagnóstica foi de R$ 58,2 milhões no último período de 2018.

Financiamento imobiliário cresce 32,2% em janeiro e atinge R$ 5,1 bilhões

De acordo com a Abecip, volume de empréstimos também é o maior em quatro anos para o primeiro mês do ano.

Fed vai parar de reduzir carteira de 4 trilhões neste ano, diz Powell

Investidores avaliam que medida caminha em conjunto com pausa na elevação dos juros dos Estados Unidos.

FedEx apresenta robô para entregar pizzas e remédios na porta de casa

Empresas como Pizza Hut, Walmart e AutoZone já negociam entrega por meio do SameDay Bot.

Após colisão de trens, Supervia vai distribuir 30 mil bilhetes no Rio

Acidente envolvendo a empresa nesta quarta-feira (27) deixou um morto e oito feridos.

Sujeira, descaso, mortes: por que SuperVia é a empresa mais odiada do país

O choque entre dois trens e a dramática morte do maquinista são apenas o mais novo episódio de uma crise sem fim na operadora de trens metropolitanos do Rio.

Agenda

Nesta quinta-feira (28), será divulgado o PIB anual e trimestral do Brasil. Na China será anunciado o PMI industrial. Nos EUA, serão publicados o PIB trimestral, PMI de Chicago, pedidos iniciais por seguro-desemprego e discursos de membros do Fed e do Fomc.