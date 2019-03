Reforma sobrevive à crise?; a última cartada de Vélez e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias para começar a segunda-feira (25) bem informado:

As quentes do dia

“O presidente precisa descer do palanque”, diz Marcos Pereira

Em entrevista ao Estado de S.Paulo, vice-presidente da Câmara compara relação entre governo e Congresso à da gestão Dilma

Em crise, prefeitos vão a Brasília e negociam por Previdência

Um terço das prefeituras fechou 2018 no vermelho, segundo levantamento do Conselho Nacional dos Municípios

“Olavo é desequilibrado”, diz ministro general de Bolsonaro

Em entrevista à Folha, Santos Cruz, da Secretaria de Governo, reage a ataques e afirma que escritor é inconsequente e chulo

Justiça liberta mais um preso na operação que levou Temer à prisão

Carlos Jorge Zimmermann estava preso em caráter temporário, diferentemente dos outros oito presos na operação, cuja reclusão é preventiva

Previdência: com crise entre Poderes, governo teme que reforma seja desidratada

O Globo relata que Planalto e equipe econômica se preocupam com eventual recuo em regra de transição da proposta

A cartada do pressionado Vélez: a militarização da Raul Brasil

Ministro da Educação vai a Suzano discutir projeto com prefeito. Secretaria estadual de Educação, responsável pela escola, é contra

Governo vai dividir R$ 17 bi de recursos do pré-sal com Estados e municípios

Reportagem do Estadão afirma que equipe econômica transferirá parcela ainda não definida do Fundo Social, que é abastecido com recursos da exploração do petróleo, para os governos regionais a partir de 2020

Governo assina hoje contratos de concessão de linhas de transmissão

Instalações deverão entrar em operação comercial no prazo de 48 a 60 meses

“Parece briga de rua, precisa acalmar as bases”, diz Mourão sobre Maia x Bolsonaro

Ao G1, vice-presidente criticou a troca de farpas neste fim de semana entre os presidentes dos dois poderes

Trump diz que conclusões de relatório representam sua “total inocência”

Presidente americano disse que as alegações de uma suposta conspiração da sua campanha eleitoral com a Rússia foi “a coisa mais ridícula”

Governo cortará 159 cargos, e não os 21 mil prometidos

Levantamento de O Globo mostra que decreto não terá como consequência a exoneração de funcionários e trará uma economia aos cofres públicos de apenas R$ 195 milhões por ano, valor considerado baixo por analistas

Israel fecha passagem com Gaza após ataque com foguete

Sete israelenses sofreram ferimentos por causa de um foguete lançado a partir da região

Ferrovia Norte-Sul: termina hoje prazo de envio de propostas de leilão

O valor mínimo da outorga é de R$ 1,353 bilhão, e os investimentos previstos devem ficar em R$ 2,8 bilhões. Prazo da concessão é de 30 anos

Governo quer diminuir fatia do BB na área de crédito rural

Reportagem do jornal Valor Econômico afirma que Ministério da Economia quer que o banco estatal participe menos do crédito subsidiado para o setor

2 meses após tragédia em Brumadinho, Vale tem R$13,65 bi bloqueados

Defesa Civil de Minas Gerais já confirmou a morte de 212 pessoas, outras 93 estão desparecidas. Além disso, quase mil pessoas estão fora de suas casas

Lava Jato de SP ‘vira a página’ sobre Paulo Preto e mira metrô e parentes de Lula

Reportagem da Folha de S.Paulo mostra que força-tarefa também investiga repasses a Alexandre Padilha (PT) e Gilberto Kassab (PSD)

Norte-coreanos voltam a escritório de contato com Seul

Coreia do Sul afirmou que alguns representantes do país vizinho se apresentaram e que as partes trabalham normalmente

Aviões da Rússia desembarcam militares e equipamentos em Caracas

Russos e chineses, principais credores da dívida externa do país têm sido os maiores aliados do governo de Maduro em meio a crescente pressão internacional

Antes das eleições de Israel, Netanyahu visita Trump

Presidente americano participa indiretamente da campanha política do primeiro-ministro israelense para a reeleição

Com queda nos iPhones, Apple lança streaming bilionário

Seguindo os passos da Disney, o novo negócio irá disputar espaço com Netflix e Amazon Prime

Política e mundo

Câmara quer testar “parlamentarismo à brasileira”

Segundo o Valor, diante da fraca articulação política do governo, deputados tentam criar agenda própria

Nova Zelândia cria comissão para investigar atentado a mesquitas

Investigação foi implementada após duras críticas aos corpos de segurança por terem deixado de lado as atividades de grupos de extrema direita

Membro do Fed diz que curva de juros mostra chance maior de recessão

Presidente distrital da instituição em Chicago afirmou que o crescimento dos EUA deverá ser mais fraco neste primeiro trimestre

Ameaçada, Theresa May mantém negociações de crise sobre o Brexit

May deve decidir quando, ou inclusive se, pedirá aos deputados que votem novamente sobre seu impopular acordo de divórcio com a UE

Barão de Cocais: MP pede bloqueio de até R$ 3 bi da Vale

MP requer que a Vale “se responsabilize pelo abrigamento e acolhimento de pessoas e animais, arcando com os custos relativos ao traslado”

Após resgates, milhares de afetados pelo ciclone Idai esperam assistência

Até o momento, Idai deixou 600 mortos, aos quais se somam os 56 no Malawi, quando o ciclone ainda era uma tempestade tropical

No Brasil, caixa 2 é o crime eleitoral mais apurado pela Polícia Federal

Dados mostram que, ao todo, foram instaurados 2.792 inquéritos por crimes eleitorais no ano passado, um aumento de 150% em relação às eleições de 2014

Apenas no Estado de São Paulo famílias fecham o mês no azul

Em 2018, a renda média mensal das famílias da Grande São Paulo foi de R$ 3.499, ante um gasto de R$ 3.311; o superávit foi de 5,7%

Petição contra o Brexit atinge marca inédita de 5 milhões de assinaturas

Assinaturas da petição aumentam a cada minuto; protestos ocorrem enquanto a primeira-ministra britânica, Theresa May, enfrenta pressão para deixar o cargo

Honduras anuncia que mudará embaixada de Israel para Jerusalém

A mudança ocorre depois de meses de avaliação do governo hondurenho; Estados Unidos e Guatemala já haviam feito a movimentação

Enquanto você desligou…

“O que é articulação? O que falta eu fazer?”, pergunta Bolsonaro

Ao fim de viagem ao Chile, presidente voltou a culpar a “velha política” pela insatisfação de Maia

Não uso redes sociais para agredir ninguém, diz Maia

Presidente da Câmara não poupou críticas nem para o ministro da Economia, Paulo Guedes

Secretário Marinho tenta apaziguar relações entre Maia e Bolsonaro

Ex-deputado foi destacado como o cara do governo para a reforma da Previdência, justamente pela habilidade de negociação política

Kakay: prisão de Temer é escárnio e Moro quer ser presidente

Para o advogado de 17 clientes envolvidos na Lava Jato, membros da Lava Jato se julgam semi-deuses e não possuem preocupações técnicas ou jurídicas

Seguidores de Olavo e Malafaia estão em guerra nas redes sociais

Tudo começou quando o evangélico criticou uma declaração de Eduardo Bolsonaro sobre o guru ter sido o maior responsável pela vitória do pai nas eleições

Agenda

IBGE anuncia hoje o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referente a fevereiro. Divulgação do Boletim Focus, do Banco Central, às 8h30. México anuncia índices de atividade econômica em janeiro às 11h.