Reforma só em 2018 e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

Governo já pensa em deixar para 2018 votação da reforma da Previdência. Falta de articulação da base aliada de Temer deve mudar os planos do presidente para sua principal reforma.

Nova política de incentivos às montadores gera polêmica no governo. Ministérios discordam sobre a necessidade do Programa Rota 2030, que prevê incentivos à indústria automobilística.

Infraero decide não fazer aporte de R$ 1,4 bi no aeroporto do Galeão. Sem o aporte, concessionária que administra o aeroporto corre o risco de perder um parceiro privado e ter que buscar novas companhias.

Eletrobras pede pressa ao Congresso sobre processo de privatização. Incertezas quanto ao processo derrubaram as ações da companhia, que já busca impulsionar o projeto no Legislativo.

Concentração de IPOs em dezembro amplia pressão sobre a bolsa. Sequência de três ofertas iniciais de ações em apenas três dias pode trazer pressão adicional a uma bolsa preocupada com a reforma da Previdência.

Oi propõe pagar multas de R$ 8,5 bi à Anatel em 20 anos. Companhia de telecomunicações pretende também quitar outros R$ 6 bilhões que ainda estão na esfera administrativa por meio de Termos de Ajustamento de Conduta.

Política e mundo

Maia: Estamos muito longe dos 308 votos para aprovar Previdência. O presidente da Câmara, que defendeu que reforma seja aprovada com “urgência”, diz que foi “realista” em relação às chances do governo.

Justiça determina suspensão de propagandas da reforma da Previdência. A ação foi ajuizada pela Anfip contra a União com o argumento de que as peças não têm cunho educativo, fazendo propagação inverídica do assunto, o que é vedado pela legislação.

PSDB planeja esconder Aécio na convenção do partido. O senador mineiro, afastado da presidência do partido desde maio, nem sequer deve discursar no evento que alçará Alckmin ao comando nacional da legenda.

MPF investiga fraude bilionária em planos de saúde. Segundo o MPF, corretores propunham a clientes individuais a abertura de planos coletivos. Tudo para driblar controles. Bradesco e Amil são investigadas.

Por 6 a 2, STF mantém regras do Mais Médicos. Ao julgar uma ação ajuizada pela Associação Médica Brasileira (AMB), os ministros entenderam que os dispositivos questionados não ferem a Constituição.

CMN libera R$ 7 bi para concessões de crédito livre por bancos rurais. O CMN reduziu de 65% para 60% a fatia dos depósitos em poupança rural que as instituições financeiras são obrigadas a destinar ao crédito rural. Em troca, elevou de 14% para 19% o percentual que elas podem aplicar de forma livre.

Argentina encerra resgate de 44 tripulantes de submarino desaparecido. A busca pelos corpos será mantida, mas sem as equipes necessárias para resgatar pessoas com vida. Muitos dos familiares da tripulação já haviam dado os marinheiros como mortos.

Enquanto você desligou…

Eletropaulo convoca assembleia para mudar Conselho e estatuto. A companhia propõe adequar a composição do colegiado, que passaria a ter nove conselheiros efetivos, três dos quais terão os nomes submetidos à assembleia, enquanto nas outras seis vagas seguirão profissionais que já compõem o Conselho.

Por R$1 bi, Cemig eleva fatia na Rio Minas Energia para 75%. A Cemig ampliou sua fatia na Rio Minas de 66,27 para 75% do capital, mantendo a participação de 50% no capital social votante da empresa.

Plano de recuperação judicial da PDG é aprovado por credores. A incorporadora entrou em recuperação em fevereiro deste ano, em um processo com R$ 5,75 bilhões em dívidas junto a 23 mil credores.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o PIB trimestral e o PMI Industrial de novembro. Também sai o PMI Industrial dos Estados Unidos e da Zona do Euro.