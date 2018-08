Reforma no crédito imobiliário e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (1) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo solta amarras do crédito imobiliário. De acordo com o jornal Valor Econômico, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a maior reforma nas regras de financiamento imobiliário desde a criação da alienação fiduciária, há duas décadas.

Candidato ficha suja está fora do jogo democrático, diz Fux. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o presidente TSE, Luiz Fux, afirmou que um político enquadrado na Lei Ficha Limpa não forçar uma candidatura.

Mudanças no Ibovespa. Papeis da rede varejista Carrefour farão parte do índice da B3, enquanto a CPFL sai.

A expectativa de manutenção dos juros aqui e nos EUA. Por aqui, a avaliação geral é que, com a economia patinando, não há pressão sobre os preços.

Convenção do PCdoB escancara divisão da esquerda nas eleições. Será a primeira vez em quase 30 anos que o partido não apoia o PT nas eleições para presidente da República.

Política de Trump leva multinacionais americanas a investirem menos no Brasil. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a participação de empresas dos EUA no total de investimentos no Brasil desceu de 15,7% a 6,6% no 1º tri.

Carros, Elon Musk e dinheiro: todos os problemas da Tesla. A empresa corre para recuperar os prejuízos causados na produção, e polêmicas ditas pelo seu presidente.

Política e mundo

Governo vai manter subsídio de R$ 0,46 do diesel até o fim do ano. Desconto sobre o litro do diesel foi um dos pontos negociados pelo governo federal com as lideranças do movimento de caminhoneiros durante paralisação.

EUA não alcançam progresso significativo em disputa comercial com China. Governo americano acredita que fortaleceu seu poder de barganha na semana passada com um entendimento em torno da busca de um acordo comercial com a UE.

Enquanto você desligou…

BRF aprova proposta do BB para refinanciar dívida de R$3,2 bi. Segundo comunicado, a proposta envolve uma rolagem de dívida e novas captações para prazos de até três anos.

Vendas da P&G decepcionam após redução de preços. Vendas foram prejudicadas por preços mais baixos e fraca demanda em suas unidades que fabricam fraldas Pampers e produtos de barbear Gillette.

Menor receita e maiores despesas fazem lucro da Smiles cair 21% no 2º tri. Empresa, que gerencia o programa de recompensas da sua controladora, a companhia aérea Gol, anunciou que teve lucro líquido de 114,2 milhões de reais.

Samsung tem alta lenta no lucro, venda de Galaxy S9 fica abaixo da meta. Companhia afirmou que o lucro operacional da divisão de dispositivos móveis teve a taxa de queda mais acentuada desde o primeiro trimestre do ano passado.

Magliano Invest e Guide Investimentos fecham acordo operacional. Compra de 70% da Guide pelo grupo chinês por cerca de R$ 415 milhões foi anunciada em setembro de 2017 e sua conclusão está sujeita à aprovação.

Receita da Huawei sobe 15% no 1º semestre. A terceira maior fabricante de celulares do mundo informou que sua receita subiu para 325,7 bilhões de iuanes (47,7 bilhões de dólares).

Agenda

Nesta quarta-feira, será divulgada a decisão sobre a taxa de juros (Selic). Nos Estados Unidos, a reunião da OPEP, a variação de empregos privados não agrícolas (ADP), o índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial do ISM, estoques de petróleo bruto, a declaração do FOMC e taxa-alvo de Fundos da Reserva Federal (Fed). Na Zona do Euro, o índice de atividades dos gerentes de compras (PMI) industrial.