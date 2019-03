Reforma mais magra; PCC bolou ataque a Bolsonaro? e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias para começar a sexta-feira (1) bem informado:

As quentes do dia

Áudios sugerem interesse do PCC em ataque a Bolsonaro

As conversas foram captadas pelo setor de inteligência que investiga se Adélio Bispo agiu a mando de alguém

Em SP, RJ e PE, a tensão política dá as caras no carnaval

De boneco gigante do presidente a cancelamento de blocos, a festa deve ter temperatura elevada com o primeiro ano de gestão de novos governos estaduais.

Queiroz diz a MP que “gerenciava” salários

Segundo o Estadão, em defesa por escrito, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio de Janeiro nega ter se apropriado de verba de outros servidores.

Por risco de incêndio, MP pede bloqueio da Sapucaí na véspera do carnaval

A ação foi ajuizada na 1.ª Vara de Fazenda Pública, que determinou vistoria hoje, para determinar se a autorização poderá ser dada.

Mercado aposta em reforma da Previdência mais magra do que a projetada por Guedes

Segundo a Folha de S.Paulo, pesquisa feita com 122 representantes de gestoras de recursos, bancos e outras instituições financeiras revela que os investidores seguem apostando na aprovação.

Sem votos para aprovar a Previdência, governo promete ‘bônus’ para agradar a novatos

Conforme o Estadão, a busca de apoio no Congresso, Planalto estuda liberar até R$ 5 milhões a cada parlamentar em primeiro mandato para realização de obras em seus redutos eleitorais.

A reestruturação para salvar a BRF já terminou?

A companhia apresentou resultados fracos em 2018, abalada por operações da Polícia Federal, o fechamento do mercado russo e a greve dos caminhoneiros.

Após 54 dias, Força Nacional deixa o Ceará nesta sexta-feira

Agentes desembarcaram no estado em janeiro para conter a onda de violência que contabilizou 261 ataques em 50 dos 184 municípios cearenses.

O momento difícil dos negócios de Lemann

Segundo o Valor Econômico,três grandes negócios da 3G Capital e dos megainvestidores Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira atravessam uma fase difícil.

Economia dos Estados Unidos “está em um bom lugar”, diz presidente do Fed

Powell também destacou os recentes riscos ao crescimento que levaram a instituição a sinalizar que, por ora, não vai mais elevar os juros.

Paquistão e o piloto indiano: um conflito que se acirra

O embate entre os países data de 1947 e tem uma principal razão: o domínio da Caxemira.

Coreia do Norte oferece mais negociações aos EUA após fracasso de Hanói

O resultado do encontro em Hanói ficou muito abaixo das expectativas. Analistas esperavam avanços concretos, mas negociações devem seguir.

Política e Mundo

Moro recua da nomeação de Illona Szabó após reação nas redes sociais

“Diante da repercussão negativa em alguns segmentos, optou-se por revogar a nomeação” da especialista, diz a nota do Ministério da Justiça.

Justiça condena, pela 1ª vez, ex-diretor da Dersa a 27 anos de prisão

Paulo Vieira de Souza foi acusado pela força-tarefa da Operação Lava Jato pelos crimes de cartel e fraude à licitação.

Fachin envia pedido de anulação da delação da J&F ao plenário do STF

PGR terá 15 dias para apresentar alegações finais do caso e defesa dos delatores terá o mesmo prazo para se manifestar.

Bolsonaro diz que “filtra” declarações de Carlos sobre governo

Medida veio após polêmica do filho com Gustavo Bebianno, que acabou com a demissão do braço direito de Bolsonaro.

Senado terá comissão para acompanhar crise na Venezuela

Decisão foi tomada após Juan Guaidó se reunir com Bolsonaro no Palácio do Planalto nesta quinta (28).

Guaidó diz que não aceita “falso diálogo” com Maduro

Líder opositor afirma que conversa só vai ocorrer se estiver vinculada à realização de eleições livres no país.

Enquanto você desligou…

Bolsonaro pode baixar para 60 idade de mulher se aposentar, dizem portais

Em encontro com jornalistas, o presidente admitiu que precisará abrir mão de alguns trechos da sua reforma da Previdência.

Lucro líquido da MRV atinge R$ 191 milhões no 4º tri

Resultado da companhia de construção foi 5,8% maior em comparação com o mesmo período de 2017.

As ações que mais caíram e as que mais subiram em fevereiro

O Ibovespa, principal indicador da Bolsa, fechou o mês de fevereiro em queda de quase 2% aos 95 mil pontos.

Glovo encerra operação no Brasil

Como EXAME antecipou, a startup espanhola de delivery estava sendo pressionada pela matriz por não dar o resultado esperado em seu primeiro ano no país.

Tesla diz que seu carro elétrico de US$ 35 mil está pronto para circular

Segundo a montadora, para reduzir preço ao comprador, modelo só será vendido pela internet.

Funcionários da Vale deixaram prisão na noite desta quinta-feira

Presos desde o dia 15 de fevereiro, funcionários trabalhavam em setores envolvidos com o rompimento da barragem em Brumadinho.

Coreia do Sul libera exportações de 9 frigoríficos brasileiros

Com a habilitação das unidades de processamento de carnes, o Brasil tem hoje 35 estabelecimentos exportando para o país asiático.

EUA ganham da China disputa na OMC sobre subsídios; decisão afeta Índia

Painel da organização concordou com queixa americana de que país asiático pagou muito aos agricultores pelo trigo e arroz, entre 2012 e 2015.

Uber e Lyft vão oferecer ações de IPOs a motoristas

Mudança é oferta do Uber e da Lyft para melhorar relações com motoristas que reclamam de serem contratados como independentes.

Justiça determina inspeção de bombeiros para liberar Sambódromo no Rio

MP pediu nesta quinta-feira (28), a um dia do início do carnaval, que local fosse interditado por falta de segurança a frequentadores.

Agenda

Nesta sexta-feira (1), será divulgado no Brasil aas posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC.Na Zona do Euro, serão anunciados o PMI, o IPC e a taxa de desemprego. Nos EUA, serão publicados o PMI, o PCE e discurso de membro do Fomc.