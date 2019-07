Reforma da Previdência entre avanços e empecilhos e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (3) bem informado:

Comissão tenta votar parecer da Previdência com renovados focos de pressão

Governadores seguem articulados por inclusão dos estados, enquanto grupos de interesse, como o dos policiais, apresentam demandas específicas

Com acordo, parte das exportações de produtos agrícolas terá restrições

Para cerca de 18% das exportações agrícolas do Mercosul, haverá um limite de volume para UE importar com tarifa reduzida

De acordo o Valor, venda de ativos da União será mais rápida, projeta BNDES

BNDES deve conduzir venda da participação de 11,7% da União no IRBBrasilRe, avaliada em R$ 3,5 bilhões, e o desinvestimento em debêntures participativas da Vale

Com negócio nas cordas, Emílio Odebrecht depõe em CPI do BNDES

A Caixa executou garantias de dívida do grupo, o que levou a empreiteira à maior recuperação judicial da história do país

Segundo a Folha de S. Paulo, após ser chamado de ‘traidor’, Bolsonaro cede e entra em campo por policiais na reforma

Categoria tem pressionado partido do presidente por mudanças de carreira mais brandas

As ações que pagam dividendos mais indicadas para julho

Levantamento feito pelo site EXAME mostra as ações que pagam dividendos mais recomendadas pelas corretoras para este mês

Política e Mundo

Europa escolhe presidente de um parlamento fragmentado

Nova composição do parlamento tomou posse ontem com protesto de catalães e britânicos pró-Brexit

Trump anuncia indicados para dois cargos vagos na diretoria do Fed

Presidente americano pretende nomear Christopher Walker e Judy Shelton, mas ambos precisam ser aprovados pelo Senado dos Estados Unidos

França proíbe punições corporais a crianças

De acordo com a Fundação para a Infância, 85% dos pais franceses recorrem a punições corporais com fins “educativos”

Enquanto você desligou

Relator da Previdência mantém estados e municípios fora da reforma

Maia estima que complemento de voto deve implicar em economia da ordem de R$ 940 bi; texto é lido na noite desta terça-feira

Senado aprova, e Fernanda Nechio será nova diretora do Banco Central

Após ser sabatinada no Senado, Fernanda Nechio vai assumir a diretoria de Assuntos Internacionais do Banco Central

AB InBev planeja IPO em Hong Kong e se volta de vez para a Ásia

O negócio deve dar ao braço asiático da dona de marcas como Stella Artois e Corona um valor de mercado de 63,7 bilhões de dólares após o IPO

Tesla tem recorde de entregas trimestrais e ações sobem 7%

Montadora entregou quase 78 mil veículos Model 3 no período, mais recente sedã da marca e peça fundamental da estratégia de crescimento da empresa

Facebook e Youtube tomam medidas contra conteúdo falso sobre saúde

Empresas anunciaram mudanças após pesquisas de veículos norte-americanos apontarem a proliferação em redes sociais de curas falsas para o câncer

Alemã é a 1ª mulher à frente de Comissão Europeia; Lagarde chefiará BCE

O atual presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, comemorou “um perfeito equilíbrio dos sexos” com dois homens e duas mulheres no Conselho

Christine Lagarde rompe mais uma barreira

Aos 63 anos, com estilo carregado de feminismo, diretora do FMI se prepara para ser a primeira mulher a assumir o Banco Central Europeu (BCE)

Agenda

Nesta quarta-feira (3), a Fipe divulga o IPC do mês de junho, um dos indicadores da inflação no Brasil. Nos EUA, teremos feriado na quinta-feira (Independência), portanto, o encerramento do mercado é mais cedo, às 13h no horário local. Antes disso, no entanto, o Automatic Data Processing libera o Relatório Nacional do Emprego, do mês de junho, uma medida da variação dos empregos privados (excluindo o campo). Já o Institute for Supply Management (ISM) revela as informações referentes ao Índice de Atividade Não-Industrial do mês passado. E o Bureau of Economic Analysis publica o compilado das exportações e das importações — assim como a balança comercial — de maio. Fique de olho também na divulgação das informações dos estoques de petróleo bruto e em cushing, dos pedidos iniciais de seguro-desemprego e de encomendas à indústrias. Por fim, na Zona do Euro, o Markit libera as informações sobre o Índice de Gerente de Compras de Serviços (PMI) de maio.