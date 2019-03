Reforma da Previdência de Temer retorna; caos no MEC e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais matérias desta terça-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

MEC revoga portaria que suspende avaliação do nível de alfabetização

Notícia da desistência da prova teve impacto negativo e pegou de surpresa até integrantes da pasta que trabalham na área de educação básica

Contra Bolsonaro, centrão quer resgatar reforma da Previdência de Temer

Após embates de presidente com Maia, Folha de S.Paulo relata que parlamentares buscam desgastar governo sem abandonar projeto

Chama o Guedes: ministro vai à CCJ defender Previdência

Governo acredita que dá para aprovar a nova Previdência em três meses, apesar de todas as dificuldades na articulação

Partidos vão declarar apoio à Previdência, mas prometem veto a mudanças no BPC

Reportagem do Globo diz que siglas também não aceitarão as novas regras para a aposentadoria rural

Ex-presidente Michel Temer volta para casa em São Paulo

Após ser solto pelo desembargador Ivan Athié, emedebista desembarcou na capital paulista no meio da noite de segunda-feira (25)

Maia avisa que vai barrar pauta-bomba e eventuais pedidos de impeachment, mas mantém distância da articulação

No Painel da Folha, presidente da Câmara avisa governo que não fará movimentos para prejudicar o Executivo, mas também não vai trabalhar pela articulação de projetos

Hamas anuncia cessar-fogo com Israel após nova escalada

Faltando duas semanas para as eleições israelenses, aumenta o clima de tensão na Faixa de Gaza

PSL se divide e vira obstáculo à articulação do governo

O Globo mostra que deputados se posicionam nas redes ora contra, ora a favor dos interesses do Planalto; partido fará reunião hoje sobre o assunto

PF faz operação contra lavagem de dinheiro de droga no RJ e PR

Operação Tio Oculto identificou empresas do ramo alimentício constituídas nesses dois estados com o objetivo de tornar lícito o dinheiro do tráfico

É preciso foco na economia, e não em tuíte, diz presidente da Latam

Em entrevista à Folha, executivo afirmou que Brasil está travado de uma forma que não tem solução rápida

Nova concessão aumenta em 10% número de pedágios em rodovias paulistas

Prefeitos reclamam do excesso de pedágios. Agência diz que o número pode mudar, pois a nova concessão ainda é objeto de consulta

Partidos articulam anistia para anular multas de até R$ 70 milhões

Reportagem do Valor mostra que, diante do alto endividamento dos diretórios municipais dos principais partidos, parlamentares estudam uma saída

Estudantes retomam atividades em escola alvo de ataque em Suzano (SP)

As atividades de retorno estavam sendo planejadas por cerca de 50 professores e funcionários da escola desde a semana passada

Apreensão em Congonhas, festa na bolsa: o 2019 da CSN

Companhia, que tem se beneficiado da alta do minério e de adiamento no acordo sobre a venda de parte da Usiminas, divulga resultados nesta terça-feira (25)

Prefeito de Mariana culpa Vale e decreta estado de calamidade financeira

Paralisação de mina vai provocar queda de arrecadação e causar a demissão de 700 pessoas; político lembrou também de acidente em barragem

ABC encolhe e pode virar região símbolo da desindustrialização no país

Valor Econômico relata que atividade produtiva nesta região de São Paulo pode entrar em período de recessão

EUA vota para liberar bancos a financiar indústria da maconha

Com a legislação atual, instituições financeiras evitam o negócio temendo riscos legais. Mercado faturou 10 bilhões de dólares em 2018

Técnicos do Senado recomendam que Alcolumbre não instaure CPI da Lava Toga

No entendimento de quatro consultores, a “atividade jurisdicional está fora do alcance das Comissões Parlamentares de Inquérito”

Política e mundo

Por causa de Golã, Arábia Saudita acusa EUA de violar lei internacional

Bahrein e Liga Árabe também mostraram descontentamento com a decisão do presidente americano, Donald Trump

Juncker, Macron, Merkel: Europa se une para dialogar com Xi

Líderes da França, da Alemanha e da Comissão Europeia se encontram com presidente chinês para debater acordos comerciais e climáticos

Secretária pede demissão do MEC após desistência de avaliar alfabetização

Mesmo sendo a responsável pela área de educação básica, Tânia Almeida não tinha sido informada sobre mudança na prova para crianças de 7 anos.

PIB francês cresce 0,3% no 4º trimestre, confirma pesquisa final

Em 2018, a economia da França teve expansão de 1,6%, desacelerando fortemente ante o avanço de 2,3% registrado em 2017

Em nova derrota de May, deputados assumem controle do processo do Brexit

Primeira-ministra se recusou a cumprir o resultado da votação de quarta e afirmou que não dará aos deputados um “cheque em branco” para decidir o “roteiro”.

Enquanto você desligou

BC bloqueia R$ 23 milhões do coronel Lima e R$ 8,2 mi de Michel Temer

Ex-presidente foi preso na quinta-feira, mas nesta segunda (25) conseguiu soltura por decisão de desembargador do TRF-2.

Após decisão de desembargador, Michel Temer deixa a prisão no RJ

O emedebista estava detido na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro desde a última quinta-feira (21).

MPF vai recorrer da decisão que soltou Michel Temer

Ex-presidente e outros seis investigados foram soltos nesta segunda-feira por decisão de desembargador do TRF-2.

Defesa de Lula pede envio do processo do tríplex à Justiça Eleitoral

Pedido ocorre depois de decisão do STF estabelecer que Justiça Eleitoral pode julgar crimes comuns quando há conexão com delitos eleitorais.

A Natura quer a Avon. Seus acionistas, nem tanto. Por quê?

A descrença do mercado com a estratégia da Natura vem do histórico de dificuldades da Avon pelo mundo.

Petrobras realiza quase R$ 1 bilhão em contratações em um ano

Com início da aplicação das novas regras da Lei das Estatais, empresa teve mais de 1,5 mil licitações publicadas.

Equipe dos EUA virá ao Brasil em junho para inspecionar frigoríficos

Ação pode levar mercado norte-americano a voltar a comprar carne in natura do país.

Agenda

Nesta terça-feira (26), será divulgado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), usado como uma prévia da inflação oficial. É divulgada também no país a ata do Copom. Nos EUA, serão publicadas as licenças de construção, preços de imóveis, a confiança do consumidor CB, os estoques de petróleo, construções de casas novas e discursos de membros do Fomc.