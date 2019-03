Reforma alcança votos; quem dá mais pelos aeroportos? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta sexta-feira (15) bem informado:

As quentes do dia

Ataque a mesquitas mata ao menos 49 na Nova Zelândia; 4 são presos

Primeira-ministra neozelandesa afirma que é “um dos dias mais sombrios” da história do país.

Reforma já tem maioria para ser aprovada pela CCJ

Segundo o Valor Econômico, 150 votos garantem a primeira aprovação da proposta.

Suspeito de matar Marielle é investigado como o maior traficante de armas do Rio

Delegado da Desarme vai ouvir Lessa e o amigo que guardava 117 fuzis em sua casa.

Flávio Bolsonaro propõe flexibilizar instalação de fábricas de armas no Brasil

Conforme divulgado pelo O Globo, primeiro projeto do senador dá preferência na compra de armamentos e munição para servidores ativos e inativos de órgãos de segurança, entre outras medidas.

Governo leiloa 12 aeroportos em mais um passo para o fim da Infraero

Os terminais estão sob o controle da estatal Infraero, que deve ser extinta até 2022.

Lava-Jato completa cinco anos com uma pergunta: até onde ela vai?

Desde 2014, foram 60 fases, com 1.196 mandados de busca e apreensão, 227 mandados de condução coercitiva e 155 pessoas condenadas.

Barroso libera para a 1ª instância inquérito dos Portos que investiga Temer

Ao deixar a Presidência, o emedebista perdeu o foro privilegiado.

Senador consegue assinaturas necessárias para criação de CPI da Lava Toga

Com atuação dos ministros nos bastidores, primeira tentativa de criar comissão de investigação não foi bem sucedida.

Inflação na zona do euro acelera a 1,5% em fevereiro, confirma revisão

Resultado está mais próximo da meta do BCE, que é de uma taxa um pouco inferior a 2%.

China atrai US$ 21,69 bi em investimento estrangeiro no primeiro bimestre

Valor referente ao mês de fevereiro soma um total de US$ 9,28 bilhões.

Política e mundo

Polícia manda prender terceiro suspeito de massacre em Suzano

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, o crime estava sendo planejado ao menos desde novembro.

Bolsonaro: onde o Estado brasileiro está, dificilmente as coisas dão certo

Fase foi dita durante transmissão ao vivo no Facebook, ao lado dos ministro de Relações Exteriores e da Saúde.

EUA e Brasil podem ser grandes parceiros, diz Bolsonaro

Em transmissão em suas redes sociais, o presidente lembrou que os EUA são o segundo principal parceiro comercial do Brasil.

Deputado sugere para Bolsonaro criação da “Secretaria de Desesquerdização”

No documento, Freire diz que vitória de Bolsonaro “não foi suficiente para expurgar os agentes da esquerda infiltrados na administração pública”.

O que a decisão do STF pode implicar para a Operação Lava Jato

O resultado é considerado como um divisor de águas para a Lava Jato; especialistas, no entanto, divergem sobre o entendimento.

Governo fará o que for possível para evitar novos massacres, diz Bolsonaro

Durante transmissão ao vivo no Facebook, Bolsonaro disse que o governo e todo o Brasil estão “chocados” com a tragédia.

Enquanto você desligou…

Ministro do STJ manda soltar 13 investigados no caso Brumadinho

Funcionários haviam sido presos na quarta depois que o TJMG, ao julgar o mérito dos habeas corpus impetrados pela defesa, rejeitou os pedidos de liberdade.

“Não podemos matar as galinhas de ovos de ouro”

A ministra Tereza Cristina luta para que o fim dos subsídios não tenha um impacto grande na agricultura.

Boeing suspende entregas do modelo de avião acidentado na Etiópia

Um porta-voz da empresa afirmou que as entregas foram paralisadas devido à crise provocada pelos dois acidentes fatais em menos de cinco meses.

Baixas no Facebook: “Número três” e vice-presidente do WhatsApp deixam empresa

Notícia foi revelada por Mark Zuckerberg aos outros funcionários por meio de um comunicado.

Ecorodovias tem queda no lucro do 4º trimestre

A companhia anunciou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de R$ 70,7 milhões no período, queda de 27,2% ante mesma etapa de 2017.

Agenda

Nesta sexta-feira (15), no Brasil, serão divulgadas as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC. Nos Estados Unidos, além das posições líquidas, serão publicados o Índice Empire State de Atividade Industrial, referente a março, os relatórios de Produção Industrial anual e mensal referente a fevereiro, o Índice Michigan de Percepção do Consumidor do mês de março e as Ofertas de Emprego JOLTs referente a janeiro. Na Zona do Euro, serão divulgados o IPC anual e também o mensal de fevereiro.