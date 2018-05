Real é a terceira moeda que mais perdeu valor frente ao dólar

São Paulo – O real acumula desvalorização de 9,12% frente ao dólar desde início do ano. Impactada pelo cenário externo e pela possibilidade de um candidato menos comprometido com o ajuste fiscal ganhar as eleições presidenciais, a moeda americana segue em disparada. Somente nesta terça-feira, o dólar bateu os 3,67 reais.

A moeda brasileira é a terceira que mais se desvalorizou frente ao dólar de janeiro a maio deste ano, ficando atrás apenas da lira turca e do peso argentino.

Desde janeiro, a moeda da Turquia acumula desvalorização de 13,44% na comparação com o dólar.

Já o peso argentino, acumula desvalorização de 34,67%, frente a moeda americana. Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME. Confira lista abaixo: