Real é a sétima moeda que mais perdeu valor frente ao dólar

O real é a sétima moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar em agosto, de um grupo de 120 moedas analisadas. O levantamento foi feito pelo economista da Austin Rating, Alex Agostini, para EXAME.

Considerado um dos ativos mais seguros do mundo, o dólar ganhou força em relação a várias moedas globais, especialmente de mercados emergentes, diante da piora nas tensões entre EUA e China nesta segunda-feira (5).

Com desvalorização de 4,5% no período, a moeda brasileira só perdeu de outras emergentes como o bolívar venezuelano, que recuou 10%, e o peso colombiano, que cedeu 4,2%.

Das 120 moedas analisadas, 63 perderam valor frente à moeda norte-americana no período. A que mais subiu foi o iene, do Japão, com alta de 2,4%, seguida do franco suíço, com alta de 1,9% – duas das moedas consideradas as mais seguras do mundo para investir em tempos de aversão ao risco.

O ranking tem base no fechamento do dólar ptax (taxa média calculada pelo Banco Central e usada como referência em contratos cambiais) e considera o fechamento desta segunda (5) desde o dia 31 de julho.

Veja abaixo as moedas que mais desvalorizaram frente ao dólar em agosto: