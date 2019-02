Raia Drogasil sobe 8% com aquisição da Onofre e bom resultado

São Paulo – As ações da Raia Drogasil abriram o pregão em alta de 8% na manhã desta quarta-feira. Por volta das 10h25, os papéis eram negociados na casa dos R$ 65.

A companhia anunciou, na última terça-feira, que comprou a rede de farmácias Onofre, controlada pela americana CVS no Brasil. O valor do negócio não foi informado.

A Onofre tem 50 lojas no Brasil, sendo 47 no estado de São Paulo, duas no Rio de Janeiro e uma em Minas Gerais. No ano passado, a receita bruta da companhia foi de R$ 479,4 milhões. A aquisição está sujeita a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Para a corretora Rico Investimentos, apesar do anúncio trazer poucas informações sobre estratégias, o movimento é interessante pela participação da Onofre no canal online, o que pode acelerar o aprendizado da RD neste segmento.

Ontem, as ações da Raia Drogasil chegaram a subir 5,5%, o que segundo a corretora, indica que o mercado já esperava por alguma surpresa, ou os “shorters” zeraram posições vendidas

Além deste anúncio da compra, a Raia Drogasil apresentou seus dados referentes ao quarto trimestre do ano passado. No último trimestre de 2018, o lucro líquido registrado foi de R$ 154,4 milhões, uma margem líquida de 3,7%, com 16,4% de crescimento. No ano, o lucro líquido foi de R$ 548,6 milhões, equivalente a uma margem líquida de 3,5%, e a um crescimento de 7% na comparação com 2017.

Em relatório divulgado, o BTG Pactual afirmou que a Raia Drogasil é melhor posicionada entre os concorrentes, com espaço aumentar sua participação no mercado farmacêutico fragmentado. O banco recomenda a compra das ações e aponta um preço-alvo de R$ 80.