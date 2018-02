Rabello na mira da PF e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (07) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Presidente do BNDES respaldou negócio que deu perda total ao Postalis. Paulo Rabello e três outros dirigentes eram os integrantes do comitê responsável pela avaliação dos investimentos.

Político ficha-suja é “irregistrável”, afirma Fux. Novo presidente do TSE diz que político condenado em 2ª instância não poderá concorrer nem com liminar.

Copom deve cortar a Selic para 6,75%. Banco Central já sinalizou que um dos maiores ciclos de flexibilização monetária da história do Brasil está perto de fim.

Susto nas bolsas mundiais faz alerta sobre reformas no país. Analistas afirmam que o tempo para a implementação de reformas na economia brasileira pode estar acabando.

Meirelles cogita candidatura fora do PSD. Partido pode negar apoio ao ministro na disputa pelo Planalto e aliados afirmam que a opção seria concorrer por outra sigla governista.

Acordo com TCU vai acelerar venda de ativos da Petrobras. Meta da companhia para o biênio 2017/18 é se desfazer de ativos no total de US$ 21 bilhões.

Política e mundo

Ex-presidente do STF reforça defesa de Lula. A decisão acontece depois de pressão do PT para que Lula trocasse seu atual advogado por alguém com bom trânsito nas cortes superiores. Sepúlveda Pentence afirmou que perseguição a Lula é a pior desde Getúlio Vargas.

Temer admite mudanças no texto para aprovar reforma. O presidente pode abrir mão do limite de dois salários mínimos no caso de acúmulo de aposentadorias e benefícios.

Reforma incluirá pensão integral para viúvos de policiais mortos. O anúncio é uma tentativa de ampliar o apoio para aprovação da proposta, que enfrenta resistências de parlamentares da oposição.

PTB mantém indicação de Cristiane Brasil para ministério. Em reunião da bancada do partido, integrantes da legenda na Câmara mantiveram de forma “unânime” o apoio à deputada.

Trump diz que “amaria” ver paralisação do governo. O Congresso precisa atingir um acordo sobre imigração até quinta-feira, antes de uma votação de um projeto de lei que estenda o financiamento ao governo federal.

Enquanto você desligou…

Rio Tinto tem alta de 90% no lucro líquido de 2017, a US$ 8,76 bi. Resultado apresentado pela companhia ficou em linha com as projeções colhidas de sete analistas.

Lucro da Disney apresenta salto de 78% no trimestre. A Walt Disney apresentou lucro líquido de US$ 4,42 bilhões no período entre outubro e dezembro do ano passado, o equivalente a US$ 2,91 por ação.

Petrobras quer vender refinaria de Pasadena nos EUA. A venda da refinaria, alvo de uma série de denúncias de corrupção pela Lava Jato, deve incluir ainda um terreno localizado no canal de acesso a Houston.

Snap tem prejuízo menor que previsto e ação dispara 21% em NY. A controladora do aplicativo Snapchat registrou prejuízo líquido de US$ 349,98 milhões no quarto trimestre do ano passado.

Sanepar tem queda de 3% no lucro do 4º tri, para R$ 154,2 milhões. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), porém, subiu 48%, para R$ 383,8 milhões no período.

Chevron é 1ª gigante estrangeira a publicar interesse em leilão. Marcada para 29 de março, a 15ª Rodada vai ofertar 70 blocos em bacias sedimentares marítimas brasileiras.

SpaceX lança o foguete mais poderoso do mundo para voo de teste. O custo de uma missão do Falcon Heavy é de US$ 90 milhões, e a capacidade de carga que pode transportar varia de 66 toneladas se o destino for a órbita da Terra ou 17 toneladas se o objetivo for Marte.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, o Copom define a nova taxa básica de juros no Brasil. No exterior, atenção para os estoques de petróleo nos Estados Unidos.