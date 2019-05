Quem pagará quase R$ 1 bilhão pela Netshoes?

São Paulo – A disputa acirrada entre Magazine Luiza e Centauro para saber quem levará a Netshoes pode estar próxima ao fim. No último domingo, o Magazine Luiza fez uma oferta de US$ 93 milhões pela companhia, ficando à frente da Centauro, que ofereceu US$ 87 milhões. O mercado aguarda para saber se a Centauro fará uma nova proposta ou a batalha chegou ao final.

Quem comprar 100% das ações da Netshoes também comprará uma dívida de R$ 480 milhões, segundo fontes ouvidas por EXAME (nem todo o valor está reportado no balanço).

Ao converter o valor da oferta feita pelas ações em real, tanto o Magazine Luiza como a Centauro devem desembolsar mais de R$ 800 milhões por uma empresa que há anos só reporta prejuízo. O que deixa claro que o interesse pela Netshoes nada tem a ver como caixa que ela gera.

Bruce Barbosa, sócio-fundador da casa de análises Nord Research, explica que a Centauro prometeu aos investidores ao realizar o IPO que ampliaria a sua atuação no varejo online e a Netshoes seria um atalho ideal, devido a sua operação bem estruturada. “A Netshoes é a maior em volume de produtos esportivos no país no varejo online, enquanto o forte da Centauro são as vendas em loja física. ”

Além disso, se a Centauro comprar a Netshoes poderá intensificar um negócio incipiente, de pick up store, em que o cliente compra o produto online e retira na loja.

A presença no varejo online da Netshoes também interessa ao Magazine Luiza, que teria uma oportunidade de ampliar sua atuação na categoria vestuário, vestuário esportivo e calçado, o que está em linha com a estratégia de expansão de sortimento da empresa.

Mas não é apenas pelo aumento de vendas que o Magazine Luiza estaria interessado na Netshoes. Barbosa destaca que a compra inibiria a estratégia da concorrente Centauro. “Diria que a briga é mais para não deixar o concorrente comprar. ”

Financeiramente o Magazine Luiza tem muito mais recurso do que a Centauro para ganhar esta briga. O Magazine Luiza é quase 15 vezes maior em valor de mercado do que a Centauro e tem R$ 1,4 bilhão livre em caixa. Já a Centauro tem uma dívida líquida de 2,9 vezes o ebitda (o lucro antes de impostos e amortizações).

“A operação da Centauro fica muito mais comprometida se ela levar a Netshoes. Ela é menor, tem mais dívida e não pode pagar tanto. Situação diferente do Magazine Luiza que tem como objetivo dominar o mercado”, diz Barbosa.

Desempenho em Nova York

A disputa entre Magazine Luiza e Centauro tem beneficiado as ações da Netshoes em Nova York. Em apenas um mês, os papéis subiram mais de 13%. Com isso, a companhia ganhou quase US$ 30 milhões em valor de mercado no período. Atualmente, a empresa é estimada em US$ 87,88 milhões.

Apesar da boa fase, o valor está bem longe dos US$ 300 milhões apontados no início da negociação da companhia na bolsa de Nova York.