Quem leva os slots da Avianca; BNDES acelera e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira (29) bem informado:

As quentes do dia

BNDES acelera e bancos esperam R$ 35 bilhões em vendas no semestre

Entre as operações, estão a venda das participações na Petrobras e JBS

Azul, MAP ou Passaredo: quem leva o espaço da Avianca em Congonhas?

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anuncia nesta segunda a esperada redistribuição de 41 pares de slots no aeroporto de Congonhas, em São Paulo

Nova regra pode tornar FGTS opção mais rentável da renda fixa

Agora, lucro do FGTS será dividido de forma integral entre os contribuintes, o que pode levar a rentabilidade para 6,2 %

EUA e China mudam negociações de acordo para Xangai em meio a pessimismo

Há mais de um ano, as duas maiores economias do mundo têm adotado tarifas sobre as importações um do outro, causando uma guerra comercial

Acordo Mercosul-UE em jogo durante visita de chanceler francês

Ministro de Relações Exteriores da França, depois de uma visita ao Chile, vem ao Brasil para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro e Ernesto Araújo, chefe da diplomacia brasileira

Após insulto de Bolsonaro, governadores lançam Consórcio Nordeste

O pacto visa a cooperação entre os nove estados da região em demandas como desenvolvimento social, econômico e ambiental

Política e Mundo

Corte dos EUA autoriza Trump a usar recursos para muro em fronteira

Corte revogou por 5 votos a 4 a decisão de um juiz federal da Califórnia que proibia o presidente republicano de utilizar o dinheiro no projeto do muro

Brics defendem reforma no Conselho de Segurança da ONU

Ministros das Relações Exteriores do Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul defenderam mudanças para que órgão seja mais representativo e eficaz

Manuela D’Ávila intermediou contato entre hacker e Greenwald

Em depoimento à Polícia Federal, “Vermelho” disse que 10 minutos após ter enviar áudio à Manuela, recebeu uma mensagem de Glenn

OAB contraria Moro e pede que Justiça não destrua mensagens hackeadas

Ordem dos Advogados do Brasil disse que “intromissão” de Moro em decisões da Justiça sobre materiais coletados é imprópria

Enquanto você desligou

Geru prevê crescer crédito em 70% neste ano, mesmo com PIB fraco

Boa parte dos empréstimos são de clientes tentando refinanciar dívidas com banco, geralmente as mais caras, como cartão de crédito e cheque especiais

Déficit primário é de R$11,4 bilhões em junho — melhor que o esperado

Meta do déficit primário total em 2019 é de R$ 139 bilhões

30 perguntas e respostas sobre as novas regras para saque do FGTS

EXAME perguntou a seus leitores quais dúvidas têm sobre o anúncio do programa Saque Certo, feito pelo governo federal

Produção de soja do Brasil deve avançar ao norte e saltar 33% em 10 anos

Estudo do ministério da Agricultura prevê que a soja deva ocupar ainda mais a área conhecida como Matopiba, ou seja, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia

Agenda

Nesta segunda (29), no Brasil, teremos a divulgação pela FGV do IGP-M mensal de julho. O índice é uma das principais referências do aumentos dos preços no país. Além disso, teremos a relação da dívida pública/PIB em junho e o balanço e superávit orçamentário do mesmo mês. Já nos Estados Unidos serão divulgados o Índice de Atividade das Empresas Fed Dallas, as taxas do Leilão Americano Bill (leilão de títulos do Tesouro) a 3 e 6 meses. Por lá, também teremos a Pesquisa Fed com Principais Bancos de Empréstimos.