Quem ganhou e quem perdeu valor de mercado em janeiro

São Paulo – A Petrobras foi a companhia que mais ganhou em valor de mercado em janeiro. A estatal iniciou o mês sendo avaliada R$ 316,09 bilhões e terminou valendo R$ 363,22, ou seja, um aumento de mais de R$ 47 bilhões.

Quem também viu seu valor de mercado aumentar foi o Bradesco. O segundo maior banco privado do país ganhou R$ 43,57 bilhões de reais em um mês.

Ontem, o Bradesco divulgou que teve lucro líquido recorrente de 5,830 bilhões de reais no quarto trimestre do ano passado, um aumento de quase 20% na comparação com o mesmo de 2017. Desta maneira, encerrou o ano passado, com lucro líquido de R$ 21,564 bilhões, aumento de 13,4% na comparação com o exercício de 2017.

A terceira companhia que mais ganhou valor de mercado no primeiro mês do ano foi a Ambev. A companhia fechou o mês com valor de mercado estimado em R$ 275,26 bilhões de reais, um ganho de R$ 33,48 bilhões.

A Ambev ainda não divulgou seus resultados referentes ao quarto trimestre. O anúncio será no final do mês.

Confira abaixo a lista das companhias que mais ganharam em valor de mercado. Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME.

Empresa Valor de mercado em dezembro de 2018 Valor de mercado em janeiro de 2019 Quanto ganhou em valor de mercado Petrobras R$ 316,09 bilhões R$ 363,22 bilhões R$ 47,13 bilhões Bradesco R$ 242,60 bilhões R$ 286,17 bilhões R$ 43,57 bilhões Ambev R$ 241,77 bilhões R$ 275,26 bilhões R$ 33,48 bilhões Itaú Unibanco R$ 317,67 bilhões R$ 347,40 bilhões R$ 29,72 bilhões Suzano R$ 41,65 bilhões R$ 62,06 bilhões R$ 20,41 bilhões Santander R$ 159,82 bilhões R$ 179,94 bilhões R$ 20,12 bilhões Eletrobras R$ 33,82 bilhões R$ 51,46 bilhões R$ 17,64 bilhões Banco do Brasil R$ 129,49 bilhões R$ 144,45 bilhões R$ 14,95 bilhões B3 R$ 54,79 bilhões R$ 64,32 bilhões R$ 9,52 bilhões JBS R$ 31,44 bilhões R$ 40,94 bilhões R$ 9,49 bilhões

Quem mais perdeu

Entre as empresas que mais perderam em valor de mercado, o destaque é a Vale. A mineradora fechou o mês de janeiro com redução de R$ 28 bilhões em valor de mercado. Desta maneira, o valor de mercado estimado da mineradora é de R$ 284,80 bilhões.

Após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG), as ações da Vale fecharam em queda de 24,5%. Entretanto, os papéis voltaram a subir após o anúncio da paralisação das operações equivalentes a 10% da produção anual de minério de ferro pela Vale. O comunicado afetou a cotação do preço do minério de ferro que chegou subir quase 10%.

Outro destaque entre as empresas que perderam valor de mercado é a Embraer. No final de dezembro, a brasileira valia R$ 15,92 bilhões e caiu para R$ 14,20 bilhões, em janeiro.

A Embraer anunciou no final de janeiro que assinou acordos para venda de sua divisão de aviação comercial para a Boeing e formar uma joint-venture com a norte-americana para comercialização de seu cargueiro KC-390. A companhia marcou para 26 de fevereiro a assembleia extraordinária de acionistas para aprovação dos acordos.

Veja a lista das 10 empresas que mais perderam em valor de mercado.