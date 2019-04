Quem ganhou e (quem perdeu bilhões) em valor de mercado na Bolsa

São Paulo – A mineradora Vale encerrou o mês de março sendo avaliada em 261,19 bilhões de reais. No mês passado, a companhia ganhou quase 20 bilhões de reais em valor de mercado.

Apesar do ganho, a empresa ainda não voltou ao patamar anterior ao rompimento da barragem em Brumadinho (MG). No dia da tragédia, no final de janeiro, o valor de mercado da Vale era estimado em 296,72 bilhões de reais.

A Petrobras também foi destaque entre as companhias que ganharam valor de mercado em março. A estatal encerrou o mês com valor estimado de 389 bilhões de reais, um aumento de mais de 15 bilhões em valor de mercado.

Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido da site EXAME. Para calcular o valor de mercado de uma empresa é necessário multiplicar o número de ações da companhia pelo valor dos papéis.

Empresa Valor de mercado em fevereiro Valor de mercado em março Quanto ganhou em valor de mercado Vale R$ 241,44 bilhões R$ 261,08 bilhões R$ 19,63 bilhões Petrobras R$ 373,81 bilhões R$ 389,01 bilhões R$ 15,20 bilhões JBS R$ 35,76 bilhões R$ 42,39 bilhões R$ 6,63 bilhões CSN R$ 18,05 bilhões R$ 22,42 bilhões R$ 4,37 bilhões Sabesp R$ 26,89 bilhões R$ 28,70 bilhões R$ 1,81 bilhão BRF R$ 16,69 bilhões R$ 18,37 bilhões R$ 1,68 bilhão Banco Inter R$ 3,86 bilhões R$ 5,35 bilhões R$ 1,49 bilhão Linx R$ 4,52 bilhões R$ 5,87 bilhões R$ 1,34 bilhão Telefônica Vivo R$ 76,93 bilhões R$ 78,22 bilhões R$ 1,29 bilhão Engie Brasil R$ 33,58 bilhões R$ 34,84 bilhões R$ 1,26 bilhão Carrefour R$ 38,71 bilhões R$ 39,84 bilhões R$ 1,13 bilhão

Quem perdeu

Ao analisar o ranking das empresas que mais perderam em valor de mercado o destaque é o Itaú Unibanco. O banco perdeu 10 bilhões de reais em valor de mercado. Com isso, encerrou o mês sendo avaliada em 311,96 bilhões de reais.

A Ambev aparece na sequência, com perdas de 6,28 bilhões de reais. Atualmente, o valor de mercado da gigante de bebidas é de 264,58 bilhões de reais. Confira a tabela a seguir.