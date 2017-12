Quem ganha e quem perde espaço no novo Ibovespa

A nova carteira do Índice Bovespa, que valerá a partir do dia 2 de janeiro, traz cinco novas empresas, aumentando o número de ações de 59 para 64. As novas integrantes do índice refletem o crescimento do interesse do mercado pelo setor de varejo, com três representantes do segmento: Magazine Luíza, Via Varejo, dona das lojas Ponto Frio, Casas Bahia e Eletro, e a empresa de shopping centers Iguatemi. A movimentação é coerente com a retomada da economia, que está sendo puxada pelo consumo das famílias. Completam a lista a empresa de diagnósticos Fleury e o setor de serviços, com Sanepar.

A carteira do índice é definida pelo volume negociado e pelo valor de mercado das empresas. Assim, empresas que têm aumento de negociação com alta de preços das ações, que elevam seu valor de mercado, ganham espaço no índice. Se a empresa tem muita movimentação, mas o preço da ação cai, seu valor de mercado cai e ela perde espaço no Ibovespa. Isso evita casos como da antiga petroleira OGX, que estava derretendo em termos de preço, mas seu volume negociado era um dos maiores da bolsa, o que distorcia o Ibovespa no antigo cálculo, que levava em conta só o volume.

Cinco maiores pesos do Ibovespa

Os cinco ativos que apresentam o maior peso na nova composição do índice são: Itaú Unibanco PN, com 10,492% do índice, Vale ON, com 9,946%, Bradesco PN, com 7,755%, Ambev ON, 6,875% e Petrobras PN, 5,251%. Com exceção de Vale ON e Petrobras PN, que tinham fatias de 9,040% e 4,883%, todas perderam espaço no novo índice em relação à carteira original, válida de setembro a dezembro: Itaú Unibanco tinha 10,846%, Bradesco, 8,485% e Ambev, 7,039% (ver o segundo quadro abaixo).

De olho na participação

A participação no índice é importante porque muitos investidores, especialmente os institucionais, usam o indicador como um referencial para suas carteiras. Assim fica mais fácil acompanhar o desempenho dos gestores. Além disso, ao seguir o Ibovespa, os investidores podem fazer operações de proteção (hedge) com contratos futuros do índice. E há os fundos passivos, que seguem o Ibovespa e têm de comprar as mesmas ações para suas carteiras, caso dos Exchange Traded Funds, ou ETF, fundos passivos com cotas negociadas em bolsa. O investidor deve, portanto, acompanhar também a participação de cada empresa no índice, se aumentou ou diminuiu.

Atualização é diária

A bolsa vai atualizando a carteira diariamente, de acordo com os volumes negociados, os valores das empresas e os proventos distribuídos. A cada atualização, os investidores ajustam suas carteiras, para não perderem a correlação com o Ibovespa. Hoje será feito o último ajuste, entre a carteira atual, do dia 28 de dezembro, e prévia, que vai vigorar a partir de segunda-feira.

Quem ganhou e quem perdeu espaço no Ibovespa

Entre as que já estavam no índice, a que mais aumentou sua participação nesta última prévia foi a ação ordinária (ON, com voto) do Bradesco, de 1,382% na carteira atual, do dia 28, para 1,487% na nova, ou um aumento de 3,26%. Isso quer dizer que fundos que acompanham o índice terão de aumentar suas posições nessa ação nesse percentual até segunda-feira para se ajustar.

Em seguida vem a Vale ON, com 9,946% de participação na nova carteira, 2,6% mais que os 9,694% da carteira atual.

As demais ações perderam espaço no índice com a entrada das novas participantes. O papel que mais perdeu foi a unit (recibo de ações) da Klabin, que passou de 0,733% do Ibovespa para 0,684%, uma redução de 6,68%. Ambev vem em seguida, com queda de 6,02%, de 7,315% para 6,875% na nova carteira. BRF também caiu, 5,80%, assim como a unit do Santander, 4,47%, e Gerdau PN, 4,47%.

Abaixo, um estudo feito por uma corretora com a nova carteira e as principais mudanças de participação das ações em relação à carteira atual.

Código Empresa Tipo % do Índice 3ª Previa Posição 3ª Previa Variação % % do Índice hoje(%) Posição hoje BBDC3 BRADESCO ON 1,427 18 3,26 1,382 19 VALE3 VALE ON 9,946 2 2,6 9,694 2 FLRY3 FLEURY ON 0,701 37 0,7 Entrou MGLU3 MAG. LUIZA ON 0,415 47 0,42 Entrou SAPR11 SANEPAR Unit 0,309 55 0,31 Entrou VVAR11 VIAVAREJO Unit 0,265 58 0,27 Entrou IGTA3 IGUATEMI ON 0,263 59 0,26 Entrou SMLS3 SMILES ON 0,345 52 0 0,345 50 LAME4 LOJAS AMERIC PN 0,924 30 -0,32 0,927 31 JBSS3 JBS ON 1,205 20 -0,33 1,209 20 MRVE3 MRV ON 0,334 53 -0,6 0,336 51 UGPA3 ULTRAPAR ON 2,414 10 -0,9 2,436 10 KROT3 KROTON ON 2,131 12 -1,02 2,153 12 QUAL3 QUALICORP ON 0,568 41 -1,05 0,574 40 CPFE3 CPFL ENERGIA ON 0,082 64 -1,2 0,083 59 GOAU4 GERDAU MET PN 0,265 57 -1,49 0,269 54 RENT3 LOCALIZA ON 0,879 32 -1,68 0,894 32 SUZB3 SUZANO PAPEL ON 0,686 38 -1,72 0,698 38 MRFG3 MARFRIG ON 0,228 61 -1,72 0,232 56 RADL3 RAIADROGASIL ON 1,522 16 -1,87 1,551 16 CYRE3 CYRELA REALT ON 0,255 60 -1,92 0,26 55 CPLE6 COPEL PNB 0,197 62 -1,99 0,201 57 ELET6 ELETROBRAS PNB 0,389 50 -2,02 0,397 48 CIEL3 CIELO ON 2,075 13 -2,08 2,119 13 PETR4 PETROBRAS PN 5,251 5 -2,12 5,365 5 FIBR3 FIBRIA ON 0,87 33 -2,14 0,889 33 BRAP4 BRADESPAR PN 0,503 43 -2,14 0,514 42 CSAN3 COSAN ON 0,502 44 -2,14 0,513 43 BBDC4 BRADESCO PN 7,755 3 -2,15 7,925 3 PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 0,95 27 -2,16 0,971 28 ENBR3 ENERGIAS BR ON 0,316 54 -2,17 0,323 52 MULT3 MULTIPLAN ON 0,496 45 -2,17 0,507 44 ECOR3 ECORODOVIAS ON 0,18 63 -2,17 0,184 58 EQTL3 EQUATORIAL ON 1,032 25 -2,18 1,055 25 NATU3 NATURA ON 0,447 46 -2,19 0,457 45 RAIL3 RUMO S.A. ON 1,115 23 -2,19 1,14 23 BVMF3 B3 ON 3,657 6 -2,19 3,739 6 CCRO3 CCR SA ON 1,427 19 -2,19 1,459 18 WEGE3 WEG ON 1,114 24 -2,19 1,139 24 HYPE3 HYPERMARCAS ON 1,155 22 -2,2 1,181 22 BBSE3 BBSEGURIDADE ON 1,51 17 -2,2 1,544 17 EGIE3 ENGIE BRASIL ON 0,577 40 -2,2 0,59 39 SBSP3 SABESP ON 0,929 29 -2,21 0,95 29 CSNA3 SID NACIONAL ON 0,398 48 -2,21 0,407 46 ITSA4 ITAUSA PN 3,307 8 -2,22 3,382 8 TAEE11 TAESA Unit 0,308 56 -2,22 0,315 53 LREN3 LOJAS RENNER ON 1,979 14 -2,22 2,024 14 PETR3 PETROBRAS ON 3,597 7 -2,23 3,679 7 BBAS3 BRASIL ON 3,112 9 -2,23 3,183 9 BRML3 BR MALLS PAR ON 0,831 34 -2,24 0,85 34 ELET3 ELETROBRAS ON 0,393 49 -2,24 0,402 47 BRKM5 BRASKEM PNA 0,916 31 -2,24 0,937 30 VIVT4 TELEF BRASIL PN 1,613 15 -2,24 1,65 15 ESTC3 ESTACIO PART ON 0,828 35 -2,24 0,847 35 TIMP3 TIM PART S/A ON 0,825 36 -2,25 0,844 36 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 10,492 1 -2,25 10,734 1 CMIG4 CEMIG PN 0,519 42 -2,26 0,531 41 EMBR3 EMBRAER ON 1,179 21 -2,32 1,207 21 USIM5 USIMINAS PNA 0,368 51 -2,39 0,377 49 GGBR4 GERDAU PN 0,967 26 -2,91 0,996 26 SANB11 SANTANDER BR Unit 0,94 28 -4,47 0,984 27 BRFS3 BRF SA ON 2,259 11 -5,8 2,398 11 ABEV3 AMBEV S/A ON 6,875 4 -6,02 7,315 4 KLBN11 KLABIN S/A Unit 0,684 39 -6,68 0,733 37

A B3, novo nome da BM&FBovespa, divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia, no último pregão de vigência da carteira em vigor. A B3 também divulga as carteiras dos outros índices.

Carteiras originais mostram variações maiores

Se forem consideradas as carteiras originais, as variações nas participações das empresas são bem maiores. Mas essa diferença já foi ajustada ao longo dos meses, desde setembro até agora, por isso seu impacto no mercado já não é tão grande. Mas é possível ver como alguns papéis perderam espaço ou ganharam no mercado nos últimos meses. Abaixo, segue uma tabela com as variações entre as carteiras de setembro a dezembro de 2017 e a prévia de janeiro a abril de 2018.

Nela, pode-se ver como Rumo ganhou peso (quase 50%) nos últimos meses, enquanto CPFL reduziu bastante sua participação (mais de 90% de queda), o que faz sentido uma vez que a empresa foi comprada e o novo chinês controlador fez uma oferta pública que deve reduzir o volume negociado de papéis no mercado, um dos itens que define o peso no Ibovespa. Já BRF perdeu espaço (23%) pela queda dos preços de suas ações, que reduz seu valor de mercado, pela má fase dos negócios.