Quem caiu e quem subiu na Bolsa no mês das eleições

São Paulo – O Ibovespa fechou o mês de outubro em alta de 9,92%. É o melhor mês para as ações brasileiras desde janeiro deste ano.

Já o dólar seguiu o caminho oposto e fechou em baixa de 7,79%. A moeda iniciou o mês sendo cotada em 4,20 reais e terminou no patamar de 3,70 reais.

Tanto a bolsa brasileira, como o dólar foram impactados pelas eleições presidenciais. A aposta do mercado era em Jair Bolsonaro, considerado um candidato mais comprometido com o ajuste fiscal e com as reformas. O otimismo dos investidores foi alimentado pelas pesquisas eleitorais, que sempre apontavam Bolsonaro como líder na corrida à presidência.

Entre todas as ações listadas no Ibovespa, o destaque foram os papéis preferenciais da GOL. Em outubro, a companhia aérea acumulou alta de mais de 66% na Bolsa.

A GOL anunciou que irá incorporar a Smiles, empresa de programa de fidelidade, e migrar para o Novo Mercado da B3. A incorporação resultará na extinção da Smiles, nos termos da Lei das S.A., com a sucessão pela Gol em todo o patrimônio da Smiles e na migração da base acionária da Smiles para a Gol.

O anúncio teve o efeito contrário nas ações da companhia. Os papéis da Smiles acumularam baixa de mais de 18% no mês. Foi o segundo pior desempenho entre as ações pertencentes ao Ibovespa, só não perdeu para os papéis da Suzano, que desvalorizaram 21% impactadas pelo dólar.

Confira abaixo as ações que mais subiram e caíram no mês de outubro.

Empresas que mais subiram em outubro Ticker da ação Desempenho da ação no mês GOL GOLL4 66,70% Cemig CMIG4 54,19% Eletrobras ELET3 50,74% Banco do Brasil BBASE3 44,31% Eletrobras ELET6 41,46% Magazine Luiza MGLU3 37,44% Cyrela CYRE3 35,66% CCR CCRO3 33,35% Ecorodovias ECOR3 31,28% CVC CVCB3 31,19%