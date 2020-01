Queda no desemprego?; Onyx sob pressão e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (31) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Onyx Lorenzoni, de novo, está sob pressão

Em férias, o ministro-chefe da Casa Civil vê demissão de aliado, sua pasta perder funções e sua própria saída ser cogitada

Qual foi a queda do desemprego em 2019? Vem aí a resposta do IBGE

O ano passado viu avanço tanto de vagas formais quanto informais, e desemprego cai de forma lenta mais consistente

_____________

PIB da zona do euro fica abaixo do esperado

Ao longo de 2019, o PIB do bloco teve expansão de 1,2%, mostrando forte desaceleração ante o avanço de 1,9% visto em 2018

213 mortos, 187 curados: por que é difícil tratar o coronavírus?

Número de mortes ainda é maior do que o de pessoas que conseguiram eliminar a doença. Com nove suspeitas, Brasil intensifica alerta contra o vírus

Novo comando para o resgate da Oi

Um dos maiores desafios de Rodrigo Abreu será acelerar a venda de ativos, como prevê o plano de recuperação judicial da operadora

O Reino Unido dá adeus à União Europeia. O que vem agora?

A partir da noite desta sexta-feira, o Reino Unido não fará mais parte da União Europeia, que perderá a sua segunda maior economia

IPO da Locaweb está caro e investidor deve ficar de fora

Ações devem ser comercializadas dentro da faixa indicativa de R$ 14,25 e R$ 17,25; analistas consideram o preço elevado

Com união republicana, impeachment de Trump pode acabar hoje

Senado americano deve colocar em votação a proposta sobre o depoimento de testemunhas

Com alta do dólar, BC venderá US$ 3 bilhões em reservas nesta sexta

Chamado de leilão de linha, venda caracteriza-se pelo caráter temporário, já que os dólares são recomprados pelo Banco Central em algum momento

Política e mundo

Morales não descarta se candidatar como deputado ou senador na Bolívia

O ex-presidente da Bolívia está exilado na Argentina e avalia “juridicamente” como voltar para o país

Bolsonaro assina MP que eleva salário mínimo para R$ 1.045

O novo valor do salário mínimo passa a vigorar a partir de 1º de fevereiro

Itália confirma dois primeiros casos de coronavírus

Os dois casos foram confirmados pelo primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte

EUA confirmam primeiro caso de transmissão interna do coronavírus no país

O paciente contraiu o coronavírus após a esposa dele ter viajado a Wuhan, epicentro do surto da doença na China

Número de mortos por coronavírus chega a 204 na China

Mais de 5,8 mil casos de coronavírus foram identificados na China

Câmara dos EUA aprova medida para conter uso de força militar por Trump

As medidas não impedem, porém, que os americanos ajam para se defender

Enquanto você desligou

XP anuncia expansão de 17% dos ativos para R$ 409 bi no 4º trimestre

Xp Investimentos atingiu 1,7 milhão de clientes ativos, o que representa aumento de 91% em um ano

Santander compra mais 40% do Banco Olé por R$1,6 bilhão

Com a compra, o Santander passou a ter a totalidade das ações do Olé

Vale tem aval para venda de ativos ao Grupo AVG

A mineradora pretende concluir os negócios com o Grupo AVG este ano

Amazon tem resultado trimestral acima do esperado e ações saltam 13%

A receita total disparou 21%, para 87,44 bilhões de dólares no quarto trimestre

Cade investiga BRF e JBS após comentários em fórum de investimentos

BRF e JBS são suspeitas de formar um cartel no mercado de aves e suínos

Oi vende imóvel no Rio de Janeiro por R$120,5 milhões

O imóvel no Rio de Janeiro foi adquirido pela gestora de recurso Alianza

Agenda

Nesta sexta-feira, o dia começa com o anúncio da taxa de desemprego no Brasil.

Nos Estados Unidos, será divulgado o índice de preços (PCE) mensal e anual, o relatório contendo análise das posições líquidas dos traders “não comerciais” nos mercados futuros (CFTC), o índice Michigan de confiança do consumidor e a produção de petróleo venezuelano.

Na Zona do Euro, tanto o PIB trimestral e anual, já foram divulgados.