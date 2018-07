Queda das ações do Facebook coloca investidores da Amazon em alerta

Nova York/San Francisco – A queda das ações Facebook atingiu a Amazon.com no mercado de opções nesta quinta-feira, antes da divulgação de seu resultado trimestral no fim do dia.

Na quarta-feira, o Facebook alertou sobre uma queda de margem com a desacelaração do crescimento da receita e aumento dos custos de privacidade dos usuários, e a queda de 20 por cento nas ações da rede social aumentou o foco nas ações da varejista online, que já são observadas de perto.

A Amazon tem a segunda maior queda entre o grupo de grandes empresas de tecnologia, conhecido como Faang –Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Mas o resultado trimestral do Facebook no segundo trimestre também afetou as ações de Apple, Netflix e Alphabet, controladora do Google.

As ações da Amazon recuavam quase 3 por cento, enquanto as de Netflix, Alphabet e Apple operavam perto da estabilidade.

“Investidores que estavam tentados a manter a Amazon até a divulgação do lucro viram o Facebook e decidiram vender”, disse Jack Ablin, diretor de investimentos da Cresset Wealth Advisors.