Quarta-feira de Cinzas na Bolsa; o vídeo de Bolsonaro e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (26) para voltar ao trabalho após o Carnaval bem informado.

As quentes do dia

Quarta-feira cinza (mesmo): Ibovespa reabre com caos do coronavírus

Grande temor mundo afora é que a economia desacelere por causa da epidemia, que já matou 2.764 pessoas em 10 dos 41 países afetados

“Mercado está precificando uma pandemia global”, diz economista

Investidores do mundo todo correm para ativos de segurança e “índice do medo” dispara 63% em dois dias

Bolsonaro diz que mensagens trocadas no Whatsapp são de “cunho pessoal”

Presidente compartilhou um vídeo que convoca população para atos contra o Congresso e STF a serem realizados em março

_________________

Cinco respostas para suas dúvidas sobre a Bolsa na crise do coronavírus

Quem tem dinheiro aplicado em ações precisa avaliar com cuidado suas alternativas neste momento de turbulência nos mercados

Bolsas no mundo e câmbio sofrem com pressão de coronavírus

Índices europeus atingiram mínima de 4 meses com aumento de riscos por coronavírus; bolsas chinesas fecharam em queda

Gestores recorrem a especialistas para prever impacto do vírus

Previsões de estrategistas de mercado para este ano foram destruídas pelo vírus, mesmo antes de todos os efeitos serem refletidos nos dados econômicos

Danone corta previsões para 2020 por causa de coronavírus

China, que reduziu consumo de produtos, é responsável por cerca de 30% das vendas da fórmula infantil Early Life Nutrion

A partir de março, cartão usará cotação do dólar do dia da compra

Bancos já tinham a possibilidade de oferecer essa forma de cobrança, que foi anunciada pelo Banco Central em novembro de 2018

Toyota diz que fábricas no Japão podem ser impactadas por coronavírus

Japão é responsável pela produção de quase metade dos 10,7 milhões de carros vendidos pela Toyota em 2019

Enquanto você desligou

Contraprova confirma 1º caso de coronavírus no Brasil, diz fonte

O paciente é um homem, de 61 anos, que esteve na Itália e passou pelo hospital Albert Einstein em São Paulo

Política e Mundo

Sanders vira alvo em debate antes de primárias na Carolina do Sul

Rivais de Sanders criticaram suas opiniões de esquerda e seus planos, principalmente a reforma para dar uma cobertura universal de saúde

Agenda

Nesta quarta-feira de cinzas, o feriado dura só até meio-dia e, logo depois, a bolsa de valores de São Paulo é aberta.

No Brasil, será divulgado o índice de Evolução de Emprego do CAGED, às 15h.

Além do surto do coronavírus, os mercados podem reagir ao discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, e alguns dados sobre a economia dos Estados Unidos. Por lá, serão divulgadas as vendas de casas novas em janeiro e os números dos estoques de petróleo. Também teremos o discurso de Kaplan e Kashkari, membros do FOMC (que equivale ao Copom brasileiro).