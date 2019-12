Quanto custa um pedaço da XP?; Fernández na Argentina e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (10) para começar o dia bem informado:

XP define hoje preço de IPO com excesso de demanda

A companhia deve ser avaliada em até 18 bilhões de dólares (cerca de 75 bilhões de reais), se os papéis alcançarem o teto da faixa indicativa, em 25 dólares

Crescer primeiro, pagar depois: Fernández assume hoje a Argentina

País deve cerca de US$ 100 bilhões de dólares a credores internacionais, mas novo presidente declarou que nada será pago até que economia volte a crescer

Dos 60 aos 110 mil pontos: relembre os recordes mais marcantes da Bolsa

Apesar das altas recentes, se considerar a inflação, o Ibovespa ainda está longe de bater sua maior pontuação real

Previdência: 30% dos brasileiros passaram a poupar após reforma

Levantamento realizado pelo Ibope Inteligência apontou que os brasileiros mudaram os hábitos financeiros após aprovação da reforma da Previdência

Caixa começa a pagar hoje 13º do Bolsa Família

Benefício extra será pago com o mesmo cartão, nas mesmas datas e por meio dos mesmos canais pelos quais os beneficiários recebem benefício

Juros menores? Copom inicia nesta terça última reunião de 2019

Anúncio sobre a provável redução da taxa Selic acontece apenas na quarta-feira, após a segunda parte da reunião

Alcolumbre e Salles buscam pontos de convergência com ambientalistas

Presidente do Senado afirma que não haverá retrocessos na política ambiental. Ele e o ministro participaram de debate com ONGs na Cop25, em Madri

Brasil e União Europeia divergem sobre pauta principal da Cop25

A monetização dos recursos naturais é o assunto mais quente em discussão em Madri. Mas há um impasse entre europeus e brasileiros

Governo revisa para R$ 855,7 bilhões economia com reforma da Previdência

Novas regras que afetam estados e municípios — mas que não dependem da PEC Paralela — adicionam R$ 55,4 bilhões de economia à reforma da Previdência

Oferta de R$ 16 bi pelo Chelsea reforça superciclo do futebol

Clubes esportivos viraram alvo de grandes investidores num momento de grande liquidez internacional, o que impulsiona a busca por ativos alternativos

Podemos decide expulsar Marco Feliciano por apoio a Bolsonaro

Deputado federal está disposto a integrar a Aliança pelo Brasil, legenda que o presidente da República tenta criar

Guedes vê saneamento para todos em até 7 anos com investimentos privados

Ministro disse que a aprovação do novo marco regulatório vai abrir espaço para a entrada de investimentos que vão ajudar no desenvolvimento do setor

Bolsonaro decide enviar Mourão para posse de novo presidente argentino

Inicialmente, presidente escolheu ministro da Cidadania para ir à posse de Fernández; logo após a eleição argentina, ele disse que não mandaria ninguém

Inquérito do FBI sobre campanha de Trump teve muitos erros, diz agência

Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que apesar das falhas, a investigação sobre a relação da Rússia com Trump em 2016 não teve viés político

Mesmo após reforma, previdência precisa ser repensada, diz Guedes

Segundo o ministro da Economia, o envelhecimento da população vai demandar novas revisões das regras para a aposentadoria

Rio perde para Santa Catarina 3º lugar em PIB per capita no país

O Rio foi o estado que menos cresceu de 2002 a 2018, com alta de 23,3% no indicador. O 2º estado que menos cresceu nesse intervalo mostra evolução de 30%

Programa de Bolsonaro, Verde Amarelo pode reduzir produtividade do país

Estudo do Ministério da Economia apontou que o programa lançado pelo governo para estimular a geração de empregos pode gerar problemas no setor econômico

Petrobras conclui venda de 34 campos terrestres no Rio Grande do Norte

A companhia informou que a operação foi concluída com o pagamento de US$ 266 milhões para a petroleira estatal

Possibilidade de greve de caminhoneiros é pequena, diz porta-voz

Otávio Rêgo Barros afirmou que o governo tem acompanhado a situação com o objetivo de se antecipar a problemas

BB lança financiamento de imóveis indexado ao IPCA com juros de 3,45%

Contratação da nova linha já está disponível em agências do banco. Linha de crédito também é oferecida pela Caixa

Brasil lançará, no dia 20, sexto satélite em parceria com a China

O equipamento será lançado a partir de um espaço específico para isso em Taiyuan, no país asiático

Fachin autoriza transferência de Geddel para presídio em Salvador

Ministro do STF atendeu a pedido feito pela defesa para que o ex-ministro fique preso na cidade em que residem seus familiares

Nesta terça-feira (10), nos EUA, o American Petroleum Institute, como faz todas as semanas, atualiza os estoques de gasolina, petróleo e destilados do país. Já o Bureau of Labor Statistics libera os dados referentes à produtividade do setor não agrícola, no terceiro trimestre, e ao custo unitário da mão de obra no mesmo período. Esses números identificam a saúde econômica da do país, podem antecipar o crescimento e também a inflação.

Também nesta terça, o US Department of Agriculture solta o relatório mensal WASDE, com as estimativas de oferta e demanda agrícolas no próprio país da América do Norte e também no mundo. Por fim, há Leilão Note a 10 anos, com notas do tesouro americano de longo-prazo.

Já na Zona do Euro, o Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) divulga a percepção dos investidores da Alemanha para a economia.

