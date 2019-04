Puxado pela Petrobras, Ibovespa fecha em alta de 1,28%

São Paulo — O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, 17, encerrando a semana mais curta por feriado também no azul, com Petrobras entre os maiores suportes do dia refletindo alívio em receios sobre a autonomia da petrolífera de controle estatal.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,28%, a 94.479,10 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava R$ 13,385 bilhões.Na semana, o Ibovespa acumulou acréscimo de 1,7%, também conforme números antes do ajuste de fechamento.